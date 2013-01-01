Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 ДЕК, 14:44 МСК
USD (ЦБ)    62,1673
EUR (ЦБ)    68,9062

24 ДЕК, 14:44 МСК
USD (ЦБ)    62,1673
EUR (ЦБ)    68,9062
Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020

Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны

Дек 24
Астраханская область Южный федеральный округ
Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны

В Астраханской области для формирования портовой особой экономической зоны, которая должна способствовать развитию международного транспортного коридора «Север-Юг», будут задействованы как средства федерального бюджета, так и частные инвестиции. Работа по их привлечению уже началась. Между правительством области и портово-логистической компанией «Каспий» подписано соглашение на 15 млрд рублей. Первый инвестпроект предполагает строительство частного порта для обработки контейнерных грузов.
Проект будет реализован в несколько этапов. В первую очередь инвестор оборудует необходимой перегрузочной техникой неиспользуемые причалы морского порта Оля в Лиманском районе. Грузопоток будет увеличен до 15 млн тонн в год.

Следующим этапом станет строительство нового портово-логистического комплекса в районе ильменя Забурунный. Уже начались работы по проектированию и землеустройству.

Сейчас ведётся работа с потенциальными резидентами ОЭЗ – российскими и зарубежными компаниями, специализирующимися в области логистики, переработки сырья. Как отмечают эксперты, интерес к проекту достаточно высок.

Создание в Астраханской области портовой ОЭЗ позволит значительно увеличить ежегодный грузооборот через российский Каспий как за счет транзитных грузов, так и в результате развития торговых отношений с прикаспийскими странами, а также Индией и Китаем.

Портовая особая экономическая зона, которая создается в соответствии с перечнем поручений Президента РФ по вопросам социально-экономического развития Астраханской области, может начать работу уже в 2021-2022 годах. В целом необходимые инвестиции в создание ОЭЗ оцениваются в 75 млрд рублей.

24 Дек 2019, Администрация Губернатора Астраханской области / Астраханская область


 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Астраханская область:
17 Дек:
27 Ноя:
21 Ноя:
Южный федеральный округ:
14 Ноя:
29 Окт:
25 Окт:
РОССИЯ:
24 Дек:
24 Дек:
24 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Яндекс» оценит кредитоспособность по запросам. Как поисковик будет помогать банкам выдавать кредиты

«Яндекс» оценит кредитоспособность по запросам. Как поисковик будет помогать банкам выдавать кредиты
Экономика

Заполнили Европу газом. Как США борется с доминированием России на газовом рынке ЕС?

Заполнили Европу газом. Как США борется с доминированием России на газовом рынке ЕС?
Экономика

«Не дадим обдурить украинцев!» Почему Украина не хочет отказываться от исков к «Газпрому» на 12 млрд долларов?

«Не дадим обдурить украинцев!» Почему Украина не хочет отказываться от исков к «Газпрому» на 12 млрд долларов?
Экономика

Самолет против санкций. Зачем России Superjet New стоимостью 18,5 млрд рублей?

Самолет против санкций. Зачем России Superjet New стоимостью 18,5 млрд рублей?
Экономика 1

Кто достроит «Северный поток – 2»? После санкций США у России есть только один вариант

Кто достроит «Северный поток – 2»? После санкций США у России есть только один вариант
События и факты 6

Долги россиян по кредитам достигли 227 тыс. руб. на человека. В каких регионах задолженность растет быстрее всего?

Долги россиян по кредитам достигли 227 тыс. руб. на человека. В каких регионах задолженность растет быстрее всего?
Экономика

Узнай, страна

В Приморском крае начали строительство первого судна новой линии арктических танкеров-челноков

В Приморском крае начали строительство первого судна новой линии арктических танкеров-челноков

Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны

Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны

В Ярославской области начал работу комплекс по дроблению отходов, построенный за счет экосбора

В Ярославской области начал работу комплекс по дроблению отходов, построенный за счет экосбора

В Вологодской области стартовало новое производство сульфата аммония, не имеющее аналогов в России

В Вологодской области стартовало новое производство сульфата аммония, не имеющее аналогов в России

Новости дня

14:41 России нечем достраивать "Северный поток - 2" России нечем достраивать "Северный поток - 2"
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:44 Силуанов рассказал, почему выросли реальные доходы россиян Силуанов рассказал, почему выросли реальные доходы россиян
13:04 Россия готовит ответ на санкции США по «Северному потоку – 2» Россия готовит ответ на санкции США по «Северному потоку – 2»
11:59 Дмитрий Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права Дмитрий Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права
10:43 Галина Волчек госпитализирована в Москве Галина Волчек госпитализирована в Москве
09:32 Глава «Нафтогаза» заявил о возможных «рисках» из-за соглашения с Россией по газу Глава «Нафтогаза» заявил о возможных «рисках» из-за соглашения с Россией по газу
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
08:33 В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста

Узнай, страна!

14:31 В Приморском крае начали строительство первого судна новой линии арктических танкеров-челноков В Приморском крае начали строительство первого судна новой линии арктических танкеров-челноков
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
18 ДЕК, 11:04 В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
27 НОЯ, 10:30 В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter