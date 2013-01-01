Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны



В Астраханской области для формирования портовой особой экономической зоны, которая должна способствовать развитию международного транспортного коридора «Север-Юг», будут задействованы как средства федерального бюджета, так и частные инвестиции. Работа по их привлечению уже началась. Между правительством области и портово-логистической компанией «Каспий» подписано соглашение на 15 млрд рублей. Первый инвестпроект предполагает строительство частного порта для обработки контейнерных грузов.

Проект будет реализован в несколько этапов. В первую очередь инвестор оборудует необходимой перегрузочной техникой неиспользуемые причалы морского порта Оля в Лиманском районе. Грузопоток будет увеличен до 15 млн тонн в год.

Следующим этапом станет строительство нового портово-логистического комплекса в районе ильменя Забурунный. Уже начались работы по проектированию и землеустройству.

Сейчас ведётся работа с потенциальными резидентами ОЭЗ – российскими и зарубежными компаниями, специализирующимися в области логистики, переработки сырья. Как отмечают эксперты, интерес к проекту достаточно высок.

Создание в Астраханской области портовой ОЭЗ позволит значительно увеличить ежегодный грузооборот через российский Каспий как за счет транзитных грузов, так и в результате развития торговых отношений с прикаспийскими странами, а также Индией и Китаем.

Портовая особая экономическая зона, которая создается в соответствии с перечнем поручений Президента РФ по вопросам социально-экономического развития Астраханской области, может начать работу уже в 2021-2022 годах. В целом необходимые инвестиции в создание ОЭЗ оцениваются в 75 млрд рублей.