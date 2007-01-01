Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 АВГ, 15:39 МСК
USD (ЦБ)    65,2032
EUR (ЦБ)    72,9037

14 АВГ, 15:39 МСК
USD (ЦБ)    65,2032
EUR (ЦБ)    72,9037

Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном

Авг 14
Астраханская область Южный федеральный округ
Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном

Делегация Астраханской области во главе с врио губернатора Игорем Бабушкиным побывала с рабочим визитом в Татарстане. На двустронней встрече с президентом республики Рустамом Миннихановым и на расширенном приеме с участием деловых кругов стороны обсудили дальнейшие перспективы социально-экономического сотрудничества в различных сферах.
Рустам Минниханов отметил схожесть структур экономики Татарстана и Астраханской области: на обеих территориях развита нефтяная и газовая промышленность, традиционно доминирует судостроительная отрасль. На сегодняшний день товарооборот между регионами находится на уровне полумиллиарда рублей в год.

«Мы поставляем легковые и грузовые автомобили, продукты питания, синтетические каучуки, листовое стекло. Из Астраханской области к нам поступают овощи, рыбная продукция, соль, кондитерские изделия. Необходимо расширить номенклатуру и объемы взаимных поставок», – отметил глава Татарстана.

Стороны отметили важную роль реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между территориями, прежде всего, возобновления прямого авиасообщения между Астраханью и Казанью, а также расширения связей в сфере науки и образования.

«Нам удалось обсудить перспективы развития тех отношений, которые уже сложились между Татарстаном и Астраханской областью. Это вопросы, связанные с наращиванием сотрудничества в сельском хозяйстве, дорожном строительстве, здравоохранении, культуре, – отметил врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин. – Мы говорили о целесообразности обмена в образовательной сфере. И намерены воспользоваться площадкой Казанского федерального университета, где уже сложились традиции в деле переподготовки муниципальных служащих. С большим удовольствием воспользуемся теми возможностями, которые президент Татарстана и его команда готовы нам предоставить».

Глава Астраханской области также обратил внимание на полезный опыт работы одного из лучших технопарков России – казанского «ИТ-парка», который является региональным представителем инновационного центра «Сколково». По его словам, «это очень интересная площадка продвижения стартапов». Кроме того, врио губернатора Игорь Бабушкин отметил комфортные условия для работы специалистов, что важно перенять астраханским предприятиям, где произошёл серьёзный отток кадров.

Обсуждая проблемы развития дорожной отрасли и пассажирского транспорта в Астраханской области, стороны договорились об использовании опыта Татарстана в вопросах проектирования, создания и внедрения автоматизированных информационных систем и других полезных наработок в транспортном комплексе.

В сфере сельского хозяйства астраханцы выразили заинтересованность в изучении новых технологий выращивания овощей, а также приобретении крупного рогатого скота молочного и мясного направлений.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил важность развития межрегионального сотрудничества, обмена опытом. По его словам, связи с Астраханской областью «уже налажены, теперь предстоит активизировать конкретные направления сотрудничества».

«Мы живем на Волге и должны расширять наши отношения, – подчеркнул руководитель республики. – Мы готовы делиться всем, что у нас есть».

Глава Астраханской области поблагодарил Рустама Минниханова за «возможность познакомиться с новыми объектами, новыми проектами, которые реализуются в Татарстане», и выразил готовность к активной совместной работе.

14 Авг 2019, Администрация Губернатора Астраханской области / Астраханская область


 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Астраханская область:
13 Авг:
8 Авг:
7 Авг:
Южный федеральный округ:
31 Июл:
29 Июл:
26 Июл:
РОССИЯ:
14 Авг:
14 Авг:
14 Авг:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Таврида- 2020.Строительство главной автомагистрали Крыма близится к завершению

Таврида- 2020.Строительство главной автомагистрали Крыма близится к завершению
Новые возможности

Якутская группа планирует вновь посетить Баку

Якутская группа планирует вновь посетить Баку
Культура

Боец Су-35. Чем удивил главный герой авиасалона «Макс-2007»?

Боец Су-35. Чем удивил главный герой авиасалона «Макс-2007»?
Наука и технологии

Исчезающие и новые профессии. Как в России меняется среднее профобразование?

Исчезающие и новые профессии. Как в России меняется среднее профобразование?
Общество

Днепр – наш? Крым требует от Украины возобновить поставки пресной воды

Днепр – наш? Крым требует от Украины возобновить поставки пресной воды
Политика 2

Россия разбирается во вмешательстве США в выборы в Москве, стихают лесные пожары в Сибири, Грузия теряет российских туристов и другие новости

Россия разбирается во вмешательстве США в выборы в Москве, стихают лесные пожары в Сибири, Грузия теряет российских туристов и другие новости
События и факты

Узнай, страна

В Ростове-на-Дону сконструировали уникальный 3D-биопринтер для пластической хирургии и фармацевтики

В Ростове-на-Дону сконструировали уникальный 3D-биопринтер для пластической хирургии и фармацевтики

В Пермском крае модернизируют главные объекты энергоснабжения региона за 9 млрд рублей

В Пермском крае модернизируют главные объекты энергоснабжения региона за 9 млрд рублей

В Челябинской области начали серийный выпуск оборудования премиум-класса для отелей и ресторанов

В Челябинской области начали серийный выпуск оборудования премиум-класса для отелей и ресторанов

В Тульской области запущена скоростная линия для производства сложной гофроупаковки из макулатуры

В Тульской области запущена скоростная линия для производства сложной гофроупаковки из макулатуры

Новости дня

15:03 В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Дешевле или экономней? Почему средний чек россиян в июле стал меньше?
Дешевле или экономней? Почему средний чек россиян в июле стал меньше?
14:36 Россияне стали больше умирать от рака Россияне стали больше умирать от рака
14:25 Строительство приемного терминала для газопровода «Турецкий поток» реализовано на 95% Строительство приемного терминала для газопровода «Турецкий поток» реализовано на 95%
13:33 Курс доллара поднялся до 65,04 рубля Курс доллара поднялся до 65,04 рубля
12:23 Британского постпреда уличили во лжи «об ужасной жизни в Крыму» Британского постпреда уличили во лжи «об ужасной жизни в Крыму»
11:31 Врачам не понравилась идея о четырехдневной рабочей неделе Врачам не понравилась идея о четырехдневной рабочей неделе
Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?
Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?
10:45 США и союзники обсуждают развертывание новых ракет в Азии США и союзники обсуждают развертывание новых ракет в Азии

Узнай, страна!

15:27 В Ростове-на-Дону сконструировали уникальный 3D-биопринтер для пластической хирургии и фармацевтики В Ростове-на-Дону сконструировали уникальный 3D-биопринтер для пластической хирургии и фармацевтики
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
11:24 Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном
13 АВГ, 09:36 Астраханская область выходит на новый уровень экономического сотрудничества с Туркменистаном Астраханская область выходит на новый уровень экономического сотрудничества с Туркменистаном
12 АВГ, 15:31 Выставка «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2019. ОСЕНЬ» Выставка «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2019. ОСЕНЬ»
09 АВГ, 10:14 Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ
08 АВГ, 17:26 Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии
Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»
Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»
08 АВГ, 13:42 Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter