Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном



Делегация Астраханской области во главе с врио губернатора Игорем Бабушкиным побывала с рабочим визитом в Татарстане. На двустронней встрече с президентом республики Рустамом Миннихановым и на расширенном приеме с участием деловых кругов стороны обсудили дальнейшие перспективы социально-экономического сотрудничества в различных сферах.

Рустам Минниханов отметил схожесть структур экономики Татарстана и Астраханской области: на обеих территориях развита нефтяная и газовая промышленность, традиционно доминирует судостроительная отрасль. На сегодняшний день товарооборот между регионами находится на уровне полумиллиарда рублей в год.

«Мы поставляем легковые и грузовые автомобили, продукты питания, синтетические каучуки, листовое стекло. Из Астраханской области к нам поступают овощи, рыбная продукция, соль, кондитерские изделия. Необходимо расширить номенклатуру и объемы взаимных поставок», – отметил глава Татарстана.

Стороны отметили важную роль реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между территориями, прежде всего, возобновления прямого авиасообщения между Астраханью и Казанью, а также расширения связей в сфере науки и образования.

«Нам удалось обсудить перспективы развития тех отношений, которые уже сложились между Татарстаном и Астраханской областью. Это вопросы, связанные с наращиванием сотрудничества в сельском хозяйстве, дорожном строительстве, здравоохранении, культуре, – отметил врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин. – Мы говорили о целесообразности обмена в образовательной сфере. И намерены воспользоваться площадкой Казанского федерального университета, где уже сложились традиции в деле переподготовки муниципальных служащих. С большим удовольствием воспользуемся теми возможностями, которые президент Татарстана и его команда готовы нам предоставить».

Глава Астраханской области также обратил внимание на полезный опыт работы одного из лучших технопарков России – казанского «ИТ-парка», который является региональным представителем инновационного центра «Сколково». По его словам, «это очень интересная площадка продвижения стартапов». Кроме того, врио губернатора Игорь Бабушкин отметил комфортные условия для работы специалистов, что важно перенять астраханским предприятиям, где произошёл серьёзный отток кадров.

Обсуждая проблемы развития дорожной отрасли и пассажирского транспорта в Астраханской области, стороны договорились об использовании опыта Татарстана в вопросах проектирования, создания и внедрения автоматизированных информационных систем и других полезных наработок в транспортном комплексе.

В сфере сельского хозяйства астраханцы выразили заинтересованность в изучении новых технологий выращивания овощей, а также приобретении крупного рогатого скота молочного и мясного направлений.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил важность развития межрегионального сотрудничества, обмена опытом. По его словам, связи с Астраханской областью «уже налажены, теперь предстоит активизировать конкретные направления сотрудничества».

«Мы живем на Волге и должны расширять наши отношения, – подчеркнул руководитель республики. – Мы готовы делиться всем, что у нас есть».

Глава Астраханской области поблагодарил Рустама Минниханова за «возможность познакомиться с новыми объектами, новыми проектами, которые реализуются в Татарстане», и выразил готовность к активной совместной работе.