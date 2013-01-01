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Астраханская область выходит на новый уровень экономического сотрудничества с Туркменистаном

Авг 13
Астраханская область Южный федеральный округ
Астраханская область выходит на новый уровень экономического сотрудничества с Туркменистаном

Астраханская делегация во главе с врио губернатора Игорем Бабушкиным приняла участие в работе Первого Каспийского экономического форума в Туркменистане, который прошел 11-12 августа в туристической зоне "Аваза". Астраханцы приняли участие в международной выставке, провели ряд важных деловых встреч, обсудили возможности взаимовыгодного сотрудничества с российскими и зарубежными соседями по Каспию.
На первом заседании Астраханско-туркменского совета по предпринимательству, созданного по инициативе астраханской стороны, врио губернатора Игорь Бабушкин предложил сделать регулярным авиасообщение по маршруту «Астрахань — Ашхабад», а также открыть в Астрахани Торговый дом Туркменистана.

По словам Игоря Бабушкина, астраханские компании готовы поставлять на туркменский рынок рыбную продукцию, орудия лова, рыбные корма, спецодежду, лесоматериалы, трубы и многое другое. В свою очередь, у астраханцев есть интерес к туркменской сельхозпродукции, а также натуральному текстилю.

«Вопросы удобной логистики играют существенную роль в налаживании деловых контактов, — отметил глава Астраханской области Игорь Бабушкин. — Убеждён, что открытие регулярного авиасообщения между Астраханью и Ашхабадом будет способствовать активизации наших связей».

Врио губернатора отметил, что услугами прямого авиарейса могли бы пользоваться не только представители бизнеса, но и самые широкие слои населения, в том числе более двух тысяч туркменских студентов, которые обучаются в Астрахани. Заинтересованность астраханцев в прямом авиасообщении подтверждается постоянным увеличением количества межрегиональных софинансируемых рейсов.

«Туркменистан является одним из основных партнёров Астраханской области в Каспийском регионе, — подчеркнул Игорь Бабушкин. — Наши экономики взаимно дополняют друг друга. Предлагаю активно общаться в рамках совета, расширять сферы взаимодействия и выходить на новые направления сотрудничества».

В рамках работы международных экспозиций «Каспийская выставка инновационных технологий» и «Туркмен Сахра-2019» астраханцами был представлен проект особой экономической зоны «Лотос». По словам Игоря Бабушкина, большое количество предприятий-резидентов ОЗС «Лотос» уже сегодня взаимодействуют с предприятиями Туркменистана.

Большое внимание на форуме было уделено продвижению туристических продуктов на территории Прикаспийского региона. Глава Астраханской области отметил, что развитие круизного туризма на Каспии – важная часть международного сотрудничества. Так, маршрут для построенного в Астрахани круизного пассажирского лайнера «Петр Великий» планируется построить таким образом, чтобы он охватывал все прикаспийские государства, и туристы могли знакомиться с богатой культурой этих стран.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, участвовавший в работе форума, заявил, что Каспийский регион должен включать в себя оптимальную транспортную инфраструктуру, высокотехнологичные и безопасные производства, стимулирующие меры для инвесторов и уникальные туристические продукты. И в эту работу будут включены в первую очередь прикаспийские регионы России.

Второй Каспийский экономический форум в 2020 году глава российского правительства предложил провести в Астрахани. В свою очередь врио губернатора Игорь Бабушкин заверил, что «Астрахань готова к проведению подобного масштаба мероприятий». По его словам, такой выбор демонстрирует значение региона как опорного для России на Каспии и подтверждает намерения федерального центра по его развитию и поддержке.

13 Авг 2019, Администрация Губернатора Астраханской области / Астраханская область


 
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