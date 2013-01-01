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ИЗМИР

Андрей Клычков принял участие в международной агротехнологической конференции

Июн 29
Орловская область Центральный федеральный округ
Андрей Клычков принял участие в международной агротехнологической конференции
Крупнейший в Черноземье полевой симпозиум по минеральным удобрениям состоялся 28 июня в Покровском районе. Форум завершил Аграрную неделю в Орловской области.

Конференция проходила на полях АО «АгроГард» – одного из передовых и наиболее эффективных агрохолдингов России. Мероприятие было организовано крупнейшей российской сетью минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», BASF и LimaGrain, при поддержке Международного института питания растений и участии компании «Ростсельмаш».

Симпозиум был посвящен лучшим российским и международным практикам развития сельского хозяйства на основе технологий интенсивного земледелия, а также продвижению отечественной сельскохозяйственной науки.

В работе полевого аграрного форума приняли участие более 200 человек. Это сельхозтоваропроизводители из регионов ЦФО, а также представители аграрной отрасли из Польши, Франции, Германии и стран Балтии.

Такое внимание к Орловской области ведущих российских и зарубежных аграриев важно для региона: АПК Орловщины набирает обороты и становится значимым центром развития сельского хозяйства.

В приветственном слове к участникам конференции врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что сегодня Орловщина является серьезным игроком на российском сельскохозяйственном рынке, и вносит большой вклад в продовольственную безопасность страны.

Андрей Клычков напомнил о губернаторской программе «Реальные инвестиции», которая в первую очередь касается АПК. В рамках этой программы динамичные и перспективные аграрные предприятия Орловской области получат дополнительную финансовую поддержку.

Главным мероприятием конференции стала демонстрация лучших практик управления урожайностью и качеством посевов на основе современных систем минерального питания «ФосАгро», технологий семеноводства Limagrain и средств защиты растений BASF.

Врио Губернатора побывал на опытных участках, посетил выставку минеральных удобрений «ФосАгро» и даже опробовал в работе технику Ростсельмаш, которая будет задействована в уборочной кампании 2018 года.

В ходе конференции врио Губернатора встретился с главой Международного института питания растений Терри Робертса. В ходе беседы Андрей Клычков рассказал об успехах орловских аграриев, которые входят в тройку национальных лидеров по работе с минеральными удобрениями.

Андрей Клычков выразил надежду, что международная агротехнологическая конференция станет важным шагом на пути дальнейшего эффективного развития сельского хозяйства не только Орловщины и Черноземья, но и всей России.



 
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