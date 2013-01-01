Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала

Школьный спортзал после ремонта открыли сегодня, ремонт проводился в рамках реализации губернаторской программы «Помощь в развитии муниципальных образований».

Напомним, спортивный зал школы был введен в эксплуатацию в 1973 году и с этого момента ни разу не ремонтировался капитально. С просьбой о помощи в решении этого вопроса жители района обратились к Губернатору.

Стоимость работ составила порядка 1,5 млн рублей, это средства областного бюджета при софинансировании муниципального бюджета. Были полностью отремонтированы пол, освещение, а так же произведен косметический ремонт помещения.

Отметим, что спортивный зал очень востребован в школе. После уроков физической культуры здесь начинают работу спортивные секции. Популярностью у детворы пользуются секции спортивной борьбы, настольного тенниса, волейбола, футбола, баскетбола, спортивной гимнастики. Три раза в неделю в вечернее время игровыми видами спорта здесь занимается группа здоровья.