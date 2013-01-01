Андрей Клычков ознакомился с объектами компании ПАО «Орелстрой»
Главный исполнительный директор ПАО «Орелстрой» Андрей Урванов рассказал врио Губернатора о деятельности компании. В частности, речь шла о застройке микрорайона Зареченский, который занимает территорию в 1 млн кв. метров. В настоящее время около 15 тыс. жителей региона приобретают, а также заселяются в новые квартиры на Заречке. 30 квартир приобретено для детей-сирот.
Андрею Клычкову показали высотные дома улучшенной планировки в новом строящемся квартале микрорайона. Квартиры здесь отличаются современной отделкой, высоким классом энергоэффективности. Как рассказал главе региона Андрей Урванов, первые дома в 9-м квартале будут сданы уже в этом году.
Также было отмечено, что в прошлом году компанией «Орелстрой» всего было сдано 75 тыс. квадратных метров жилья, 113 тыс. квадратных метров − планируется сдать в нынешнем году.
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