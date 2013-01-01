Андрей Клычков ознакомился с объектами компании ПАО «Орелстрой»

Участниками встречи также стали председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, первый заместитель Председателя Правительства Орловской области Николай Злобин, глава администрации г. Орла Александр Муромский.

Главный исполнительный директор ПАО «Орелстрой» Андрей Урванов рассказал врио Губернатора о деятельности компании. В частности, речь шла о застройке микрорайона Зареченский, который занимает территорию в 1 млн кв. метров. В настоящее время около 15 тыс. жителей региона приобретают, а также заселяются в новые квартиры на Заречке. 30 квартир приобретено для детей-сирот.

Андрею Клычкову показали высотные дома улучшенной планировки в новом строящемся квартале микрорайона. Квартиры здесь отличаются современной отделкой, высоким классом энергоэффективности. Как рассказал главе региона Андрей Урванов, первые дома в 9-м квартале будут сданы уже в этом году.

Также было отмечено, что в прошлом году компанией «Орелстрой» всего было сдано 75 тыс. квадратных метров жилья, 113 тыс. квадратных метров − планируется сдать в нынешнем году.