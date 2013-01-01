Андрей Клычков открыл памятник российскому государственному деятелю, князю Алексею Куракину



Торжественная церемония открытия прошла в поселке Куракинский. Глава региона посетил место, где располагался усадебный комплекс Преображенское-Куракино – одно из известных дворянских гнезд Орловщины, утраченное в годы Великой Отечественной войны. Андрей Клычков ознакомился с экспозицией музея, посвященного истории рода Куракиных, созданный при поддержке руководителя ЗАО «Куракинское» Владимира Мишина, а также возложил цветы к памятному знаку, отмечающему месторасположение храма Преображения Господня.

Памятник самому известному владельцу имения, князю Алексею Борисовичу Куракину был установлен по инициативе руководства ЗАО «Куракинское». Автором монумента стал орловский скульптор Алексей Рывкин.

В церемонии открытия приняли участие прокурор Орловской области Иван Полуэктов, начальник УМВД РФ по Орловской области Юрий Савенков, председатель совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев, руководитель ЗАО «Куракинское» Владимир Мишин, представители духовенства и жители поселка Куракинский.

Андрей Клычков поздравил жителей Свердловского района с появлением памятного знака выдающемуся государственному деятелю, отметив его роль в истории страны и Орловщины.

«Алексей Борисович Куракин для своего времени был звездой первой величины. На постах генерал-прокурора, министра внутренних дел он многое сделал для России», - отметил врио Губернатора.

Глава региона призвал к историческому единению всех поколений орловцев, укреплению чувства патриотизма. Он отметил ЗАО «Куракинское» как передовое сельскохозяйственное производство, а также яркий пример социально ответственного бизнеса. «Именно на местах, сами люди инициируют такую работу. Открытие памятника в поселке Куракинский – яркий тому пример», - подчеркнул в ходе выступления Андрей Клычков.

Справка:

Князь Алексей Борисович Куракин (1759-1829) – российский государственный деятель, действительный тайный советник 1-го класса. Занимал ряд высших постов в царствования императоров Павла I и Александра I: генерал-прокурора, генерал-губернатора Малороссии, министра внутренних дел. Член Государственного совета. Кавалер высших орденов Российской империи.

Село Преображенское-Куракино – одно из выдающихся дворянских гнезд Орловской губернии. На протяжении более 200 лет оно принадлежало роду князей Куракиных. Первым владельцем имения (с 1693 года) был сподвижник Петра I Борис Иванович Куракин, прадед князя Алексея Борисовича Куракина.