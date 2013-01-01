Андрей Клычков обсудил вопрос завершения строительства здания Должанской школы



Для детального знакомства с ситуацией глава региона прибыл в Должанский район. Здесь он посетил строящийся объект, после чего на базе компрессорной станции «Долгое» состоялось совещание по вопросу. Его участниками также стали Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены регионального Правительства, начальник КУ ОО «Орелгосзаказчик» Сергей Волков.

В 2015 году ООО «Газпром трансгаз Москва» по договору оказания благотворительной помощи безвозмездно передало бюджету Должанского района денежную сумму в размере более 185,7 млн рублей. На эти средства планировалось реконструировать и практически вдвое расширить образовательное учреждение.

Отметим, что школьное здание рассчитано на 374 ученических места. Однако сегодня здесь обучаются 552 ребенка. Обучение ведется в две смены. Школу посещают дети, проживающие в поселке Долгое, п. Шлях, д. Фроловка, д. Гремячка.

Договор на выполнение работ был заключен с подрядной организацией ООО «Вега». Согласно договору работы должны были быть завершены в срок до 1 ноября 2017 года.

Генеральный директор ООО «Вега», являющегося генподрядчиком строительства, Виктор Артюхов доложил главе региона о том, что в ближайшее время в строящийся школьный корпус будет дано тепло. Благодаря этому строительные работы можно будет продолжить. Виктор Артюхов заверил врио Губернатора, что первая очередь строительства (3-этажный учебный корпус, пищеблок и теплый переход к нему) будет завершена уже весной нынешнего года, а затем будет сдан еще один школьный объект, который запланирован в рамках второй очереди строительства − клубно-спортивный комплекс.

По завершении совещания глава региона познакомился с работой промышленной площадки КС «Долгое» филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Орловского линейного производственного управления магистральных газопроводов.