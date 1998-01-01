Александр Пархоменко: законодательные инициативы должны способствовать развитию бизнеcа

В задачи процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) входит создание оптимальных условий для ведения бизнеса в стране, экономия бюджетных средств, снижение уровня коррупции, повышение доверия к принимаемым государством решениям и эффективности государственного регулирования в целом.

Решаются эти задачи через механизм направления законопроектов, находящихся в разработке в различных министерствах на рассмотрение экспертному сообществу. Одним из участников процесса выступает Торгово-промышленная палата России, выступающая в роли активного посредника между государственными ведомствами и бизнесом.

Так, через систему ТПП РФ был направлен на рассмотрение экспертам проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила продажи товаров дистанционным способом». Тема весьма важная и обсуждаемая в обществе –

онлайн продажи, в том числе ювелирных изделий. Разработчиком проект постановления выступил Минфин России.

В рамках данного документа необходимо учесть вопрос о соблюдении требований законодательства о легализации преступных доходов. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Так, в статье «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом», указанного Федерального закона, частью 1.4-2 предусматривается обязательная процедура идентификации клиента, если сумма по продаже ювелирного изделия равна или превышает 40 000 руб. (а в случае выявления признаков легализации преступных доходов – не зависимо от суммы). В этом случае продавцу необходимо заполнить анкету покупателя, вписав в нее его личные данные, проверить покупателя через ресурсы сети Интернет в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга и только потом продавать изделие. Эти требования в полной мере будут распространяться и на дистанционную продажу ювелирных изделий.

Но при продаже ювелирных изделий дистанционным способом изделия передаются продавцом курьерской службе, либо курьеру интернет-магазина для доставки клиенту. Сам курьер процедуру идентификации проводить не может, так как на него данная обязанность законом не возлагается. Курьер не является лицом, ответственным за процедуру идентификации, ее должны проводить продавец либо лицо, специально назначенное руководителем организации ювелирной торговли. Учитывая большие возможности легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем через дорогие ювелирные изделия, данный вопрос должен быть урегулирован законодательно.

Еще один момент: согласно Постановлению Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 ювелирные изделия не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. Однако, дистанционная продажа, когда покупатель видит фактически только двухмерное изображение товара, не всегда может дать полное представление о размере, форме. Так же, передача цвета изделия зависит от типа печати (для бумажного носителя), типа и качества экрана электронного устройства. Это увеличивает риск потребителя приобрести изделие не соответствующее ожиданиям, без законной возможности его возврата, что значительно осложнит либо сделает невозможным сам процесс онлайн продаж ювелирных изделий. Законодательные инициативы должны способствовать развитию бизнеса в России, именно поэтому представляет особую ценность процедура ОРВ, позволяющая получить обратную связь от бизнеса и сделать законотворческий процесс двухсторонним.