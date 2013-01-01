Александр Никитин: конкурс

Губернатор Александр Никитин сегодня встретился с представителями молодёжных СМИ области. В кабинете главы журналисты задали вопросы, которые волнуют молодёжь.

Анастасия Бородулина – редактор портала «Экземпляр» и Анна Коняшкина – редактор газеты «Регион. Молодёжь» лично попросили губернатора об интервью через социальные сети, и он назначил встречу. Александр Никитин любит общаться с молодежью: «Энергия и задор подрастающего поколения всегда притягивают».

Основной темой беседы стал конкурс «Лидеры Тамбовщины», который заинтересовал многих. Тамбовская область – первый российский регион, который реализует проект, аналогичный федеральному конкурсу «Лидеры России». Он объединит талантливую молодежь и станет площадкой для кадрового резерва.

«Через конкурс будут выявлены лучшие из лучших: креативные, инициативные и грамотные», - подчеркнул Александр Никитин.

Победителям конкурса глава региона гарантирует большой пакет мер поддержки: от возможности пройти стажировку в крупных организациях и на предприятиях до трудоустройства. Кроме того, лучшие из лучших будут включены в программу развития управленческого кадрового резерва в Тамбовской области.

Сам губернатор выступит в роли наставника на конкурсе. Общаться со своими подопечными он намерен как лично, так и дистанционно.

Александр Никитин поделился с молодыми журналистами личными воспоминаниями из студенческой жизни, рассказал, как начинал работать, как впервые занял руководящую должность. Девушкам был интересен не только путь к успеху, но и мнение руководителя области по различным молодёжным темам, о главных направлениях региональной молодежной политики.

Глава региона признался, что считает тамбовскую молодёжь самой талантливой: «Я искренне и с гордостью говорю, что в Тамбовской области молодежь самая лучшая. Творческая, талантливая, энергичная, живая. И конкурс "Лидеры Тамбовщины" это обязательно докажет».

Напомним, что конкурс пройдет в несколько этапов. До 30 апреля открыта регистрация. В мае конкурсанты пройдут тестирование. Участники, набравшие максимальное количество баллов, попадут в полуфинал, который состоится в июне-августе. А в первой декаде сентября пройдет финальная сессия, где определятся 30 победителей.