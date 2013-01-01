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Пенсионная реформа

Александр Михайлов обратился в Минпромторг за поддержкой

Сен 6
Курская область Центральный федеральный округ
Александр Михайлов обратился в Минпромторг за поддержкой

Глава региона направил письмо министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с просьбой предоставить субсидии курским предприятиям – участникам промышленного научно-производственного электротехнического кластера.
Он сформирован на базе АО «Курский электроаппаратный завод», который является ведущим российским производителем электротехнической продукции, обеспечивая порядка 25% отечественного рынка.

АО «КЭАЗ» совместно с ЗАО «Счетмаш» в 2018 году приступили к реализации совместного проекта «Освоение и производство импортозамещающего оборудования для защиты и управления электрическими цепями». Он предполагает разработку и освоение новой продукции, включая современные воздушные и модульные автоматические выключатели, автоматические системы управления электрическими цепями, блоки автоматического ввода резерва, программируемые логические контроллеры и другую продукцию. Проект будет способствовать реализации плана мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности Российской Федерации. Продукция проекта имеет экспортный потенциал в объеме более 200 млн рублей ежегодно.

Объем инвестиций по проекту превышает 490 млн рублей, до конца 2022 года здесь предполагается создать 440 высокопроизводительных рабочих мест. Ожидаемый прирост налогов в федеральный бюджет - более 430 млн рублей.



 
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