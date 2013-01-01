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ИЗМИР

Александр Бурков высоко оценивает уровень межэтнических отношений в регионе

Янв 24
Омская область Сибирский федеральный округ
Александр Бурков высоко оценивает уровень межэтнических отношений в регионе

23 января в областном Конгресс-холле глава региона обсудил вопросы этнокультурного воспитания детей и молодёжи, роль институтов гражданского общества и СМИ в гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений с экспертами и общественниками.
В ноябре руководитель региона Александр Бурков встречался с активом национальных общественных объединений. Вчера этот диалог был продолжен уже в рамках Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе.

«Сила России, говорит Президент Владимир Путин, – в свободном развитии всех народов, многообразии культур и традиций, взаимном уважении и диалоге. С Омской области можно брать пример: абсолютное большинство наших жителей толерантно относятся к представителям других национальностей. Этим, действительно, можно гордиться, и мы обязаны сохранить эту тенденцию. Будем работать дальше», - отметил врио Губернатора Омской области Александр Бурков.

В Омской области проживает более 120 национальностей, поэтому большое внимание уделяется поддержке общественных инициатив. В прошлом году 59 организаций получили субсидии из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов, связанных с сохранением и развитием самобытности национальных культур и языков. Омские общественники также представили 61 проект в Фонд президентских грантов и получили почти 70 млн. рублей, в том числе на развитие национальных культур и патриотическое воспитание.

Правительство Омской области создаёт условия и возможность изучать свою культуру, беречь и развивать традиции, сохранять знание родного языка представителям разных национальностей. Например, центры изучения казахского и немецкого языков действуют как в областном центре, так и в поселениях, где компактно проживают представители этих национальностей, и являются местом притяжения для детей и взрослых. Инициатива создания таких культурно-образовательных, просветительских центров исходит, как правило, от общественных объединений, которые тем самым помогают семьям не утрачивать свои национальные корни. В итоге, как показывают исследования, в целом национальные образовательные запросы жителей региона удовлетворены.

В регионе есть множество других положительных примеров, которые позволяют поддерживать и сохранять этноконфессиональный мир и согласие. Эксперт по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Татьяна Смирнова убеждена, что лучшей профилактикой этнических конфликтов является позитивное самочувствие народностей. Это создаётся общением народов, межнациональными фестивалями, межэтническими конкурсами. В Омской области при поддержке регионального Правительства успешно реализуется практика проведения народных праздников, национально-культурных фестивалей, патриотических акций и других мероприятий, которые собирают много участников и пользуются популярностью.

«У нас толерантный регион, толерантные отношения, и это заслуга в первую очередь общественных организаций, национально-культурных автономий», - считает Александр Бурков.



 
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