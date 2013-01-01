Александр Бурков побывал в центре создания цифровых технологий



Руководитель Омской области Александр Бурков ознакомился с возможностями Технопарка компании «Газпром нефть», объединяющего современные разработки в сфере промышленной автоматизации, и провёл совещание по вопросам развития инновационных цифровых проектов на территории региона.

Во вторник, 3 апреля, врио Губернатора Александр Бурков посетил уникальную площадку проведения научно-исследовательских работ, опытно-промышленных испытаний и разработки высокотехнологичных решений. На базе Технопарка создаётся цифровая платформа управления непрерывным производством. Сейчас разрабатываемые здесь решения нацелены в первую очередь на комплексное развитие нефтеперерабатывающих производств компании «Газпром нефть». Сегодня главе региона представили разработанную цифровую систему арктической логистики, которая позволяет не только спланировать отгрузки нефти танкерным флотом, рассчитать оптимальный маршрут, но и определить скорость его движения в арктических погодных условиях, оценить ледовую обстановку, а также сориентировать перерабатывающий завод, какого числа и в каком объёме он получит нефть с арктического шельфа.

Ещё один проект – цифровой двойник НПЗ – виртуальная модель оборудования и процессов, протекающих в рамках этих установок на базе нейросетей. Ряд разработок связан с повышением безопасности производства и внедрением систем поддержки в принятии решений. Созданный человеком искусственный интеллект определяет, какое действие стоит или стоит предпринимать, чтобы производственный процесс оставался безопасным и эффективным.

Примечательно, что практически все реализованные проекты предназначены для широкого спектра задач и универсальны, а значит, могут найти применение и в других отраслях. И помогают решать ещё одну важную задачу - замещение зарубежных аналогов отечественным оборудованием и программным продуктом, чтобы обеспечить российским предприятиям стабильность и конкурентоспособность на мировом рынке. Уже сегодня специалисты в сфере систем промышленной автоматизации создают и внедряют в производство решения, не имеющие аналогов в мире.

Площадка включает в себя несколько функциональных кластеров и практически не имеет себе подобных по масштабам деятельности. Омск является развитым научно-образовательным центром. 27 вузов, 20 НИИ, порядка трёх десятков крупных промышленных предприятий, заинтересованных в развитии инновационных направлений. Руководители ряда из них приняли участие в совещании по вопросам формирования цифровой экономики в регионе, которое провёл врио Губернатора Александр Бурков.

Регион активно включился в реализацию федеральной программы. В Бюджетном послании Александр Бурков поставил задачу разработать концепцию цифровизации экономики региона. И сегодня обсудил основные положения будущей программы с представителями промышленности, высшей школы, ит-компаний и регионального кабинета министров. Тема важная для каждой их этих сфер и отраслей, все этим занимаются, но подходы к ней у всех разные, начиная с программного обеспечения и заканчивая навыками и умениями. У корпораций и холдингов нет единой системы обмена информацией между собой, что вынуждает тратить время и средства на преобразование документации партнёров. Нужно унифицировать процессы, чтобы модели цифровизации были совместимы, - отмечалось на совещании.

Александр Бурков считает задачей органов власти максимально продвигать современные технологические решения, как в государственный сектор, так и в предпринимательскую среду. Большая роль в создании инфраструктуры для реализации перспективных цифровых проектов принадлежит технопаркам, которые представляют собой удачную интеграцию науки и производства.

«Мы собрались на территории технопарка компании-оператора «Автоматика-Сервис» для того, чтобы увидеть самые передовые – это можно однозначно утверждать - технологии в сфере цифровой экономики, начиная с комплексов учёта и контроля до автоматизации технологического процесса и многое другое. Технопарк работает с 2015 года, он имеет уже определённые достижения, определённый опыт в сфере цифровой экономики, поэтому именно здесь собрались представители ряда крупных промышленных предприятий Омской области, представители высшей школы, ректор нашего опорного университета ОмГТУ. Обсуждалась концепция, представленная Министерством экономики области, для принятия её в дальнейшем. Пока это только наброски будущей программы цифровой экономики региона. Обсуждение прошло в достаточно деловом формате, предприятия озвучили свои предложения», - отметил Александр Бурков.

Решено создать при Минэкономики рабочий штаб для тщательной проработки приоритетов цифровизации экономки Омской области. «Для нас важно, что обсуждения путей цифровизации экономики региона началось на площадке нашего Технопарка. Специалисты «Газпром нефти» ведут разработку передовых цифровых решений, в том числе в сфере работы с большими данными, интеграции нейротехнологий, искусственного интеллекта. Импортозамещение ключевых систем для цифровой трансформации – это план-минимум. Мы создаём базу для импортоопережения», - отметил генеральный директор ООО «Автоматика-Сервис» Рустем Муфтеев.