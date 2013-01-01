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ИЗМИР

Александр Бурков обсудил с омскими предпринимателями актуальные проблемы бизнеса в регионе

Апр 5
Омская область Сибирский федеральный округ
Александр Бурков обсудил с омскими предпринимателями актуальные проблемы бизнеса в регионе

Представители малого бизнеса заручились поддержкой главы региона в решении стратегически важных задач.
Вчера, 4 апреля, в региональном Правительстве состоялась встреча врио Губернатора Омской области Александра Буркова с предпринимателями. Более чем полуторачасовое общение стало продолжением мартовского разговора с бизнес-сообществом. Глава региона подчеркнул, что этот диалог будет постоянным, поскольку малый и средний бизнес – важный сегмент экономики области, и руководству региона важно понимать, какие вопросы и проблемы беспокоят предпринимателей.

Начался разговор с обсуждения проблематики, связанной с исполнением постановления Правительства Омской области № 108-п и решения Омского Городского Совета № 432. Директор юридической компании «ОМЭКС-ЛЕКС» Александр Дмитренко обратился к главе региона с просьбой снизить выкупную стоимость региональной и муниципальной земли для арендаторов. Заместитель мэра Денис Денежкин отметил, что необходимо тщательно рассматривать инициативу, а приступать в любом случае с градацией объема стоимости.

Руководитель сети автосервисов «Реактор» Илья Николин затронул вопрос о снижении налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения. Александр Бурков, подчеркнул, что и в решении этого вопроса, и в решении проблемы аренды земли, важно максимально соблюсти баланс интересов всех заинтересованных сторон. Глава региона поручил Министру экономики Омской области Расиму Галямову провести широкое обсуждение актуальной проблемы с представителями предпринимательского сообщества, депутатами регионального и городского парламентов.

Также сегодня Александр Бурков поручил профильному ведомству разобраться с ситуацией, которая сложилась вокруг деятельности киосков печатной продукции. «У нас все должны быть равны перед законом. Это – главный посыл. Нужно придать нормальный облик городу и качественно предоставлять услугу населению», - подчеркнул Александр Бурков.

На вопрос директора Ивановского мелькомбината ООО «Агросервис Регион» Валерия Тихонова о повышении тарифов РЖД по перевозке и установке дотационных тарифов по перевозке зерновых культур врио Губернатора ответил, что по итогам переговоров с руководством федерального Минсельхоза Омская область вошла в число регионов, которым будет предоставлен льготный тариф.

«Это – проблема российского масштаба. Для нас важно сейчас двигаться и на Запад, и на Восток. Поставлять зерно нужно и в Азию. Мы готовы участвовать и поддержать вас в этом продвижении. Думаю, это даст нам возможность решить проблему, связанную с излишками продукции», - заявил Александр Бурков.

Директор ООО «Образование Информ» Андрей Трумуль предложил создать в регионе школу экспонента, которая позволит эффективно представлять Омскую область на престижных выставках как в России, так и за рубежом.

Индивидуальный предприниматель Михаил Горбенко организовал в Одесском районе пункт приема вторичного сырья: для производства арболитовых, цокольных и полистеровых блоков, тротуарных плит, бордюров, водоотливов принимается у населения стекло, пенопласт, ветки деревьев, пластмассу. Для развития бизнеса и организации полного запуска новой линии по производству блоков ему не обойтись без поддержки власти. Александр Бурков отметил, что необходимо стимулировать население к раздельному сбору отходов, формировать новую культуру поведения, но и это пока еще на старте обсуждения.

«Обеспечивать прием, вывоз, хранение мусора на полигоне нужно сейчас. Нужно срочно уходить в переработку. Мы не можем хранить это вечно. Это вопрос экологии, это вопрос будущего, поэтому будем заниматься вопросом», - подытожил Александр Бурков.

Глава региона Александр Бурков поблагодарил предпринимателей за участие во встрече и подтвердил свою готовность разбираться с системными и локальными вопросами при активном вовлечении предпринимателей.



 
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