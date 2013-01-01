Агропромышленный холдинг «Мираторг» построит в Орловской области маслоэкстракционный завод
В планах компании – создать замкнутый комплекс технологических процессов от приёмки сырья до производства и отгрузки готовой продукции на территории Кромского района.
Производственная мощность - переработка 1 200 тонн подсолнечника в сутки. Маслоэкстракционный завод помимо семян подсолнечника будет также перерабатывать другие масленичные культуры: бобы сои и рапс.
Количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации инвестиционного проекта составит ориентировочно 50.
Размер инвестиций составит до 3,6 млрд рублей
Срок реализации инвестиционного проекта - до 2029 года. Первый выпуск продукции на предприятиии состоится в 2020 году.
Проект будет реализован в рамках губернаторской программы «Реальные инвестиции», направленной на поддержку как уже работающих предприятий, так и на привлечение в регион новых компаний.
По словам Андрея Клычкова, реализация проекта позволит увеличить объем инвестиций в агропромышленный комплекс области, нарастить налоговую базу и создать рабочие места. «Важно, что в области появится ещё одно перерабатывающее предприятие, которое будет использовать местное сырье. Это значит, что проект будет иметь мультипликативный эффект для региона и орловские сельхозпроизводители получат дополнительный канал сбыта продукции», - подчеркнул врио Губернатора области.
Кроме того, глава региона отметил, что холдинг «Мираторг» не просто открывает новые подразделения в области. Компания активно сотрудничает с регионом в части создания комфортных условий проживания в районах размещения производств. В частности, на средства «Мираторга» открыта новая спортивная площадка в п. Шаблыкино. Таким образом, новое предприятие станет ещё одной точкой роста социально-экономического развития.
В этот же день глава региона ознакомился с объектами производственной базы по ремонту и обслуживанию сельхозтехники «Шаблыкино (ООО « Брянская мясная компания»).
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