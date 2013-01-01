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Пенсионная реформа

Агропромышленный холдинг «Мираторг» построит в Орловской области маслоэкстракционный завод

Авг 30
Орловская область Центральный федеральный округ
Агропромышленный холдинг «Мираторг» построит в Орловской области маслоэкстракционный завод
Врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков и президент ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» Виктор Линник подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Орловской области и АПХ «Мираторг» при реализации инвестиционного проекта по строительству на территории региона маслоэкстракционного завода. Подписание соглашения состоялось 29 августа на производственной базе по ремонту и обслуживанию техники ООО «Брянская мясная компания» в нп Косуличи Шаблыкинского района, которую посетила делегация Пензенской области во главе с Губернатором Иваном Белозерцевым.

В планах компании – создать замкнутый комплекс технологических процессов от приёмки сырья до производства и отгрузки готовой продукции на территории Кромского района.

Производственная мощность - переработка 1 200 тонн подсолнечника в сутки. Маслоэкстракционный завод помимо семян подсолнечника будет также перерабатывать другие масленичные культуры: бобы сои и рапс.

Количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации инвестиционного проекта составит ориентировочно 50.

Размер инвестиций составит до 3,6 млрд рублей

Срок реализации инвестиционного проекта - до 2029 года. Первый выпуск продукции на предприятиии состоится в 2020 году.

Проект будет реализован в рамках губернаторской программы «Реальные инвестиции», направленной на поддержку как уже работающих предприятий, так и на привлечение в регион новых компаний.

По словам Андрея Клычкова, реализация проекта позволит увеличить объем инвестиций в агропромышленный комплекс области, нарастить налоговую базу и создать рабочие места. «Важно, что в области появится ещё одно перерабатывающее предприятие, которое будет использовать местное сырье. Это значит, что проект будет иметь мультипликативный эффект для региона и орловские сельхозпроизводители получат дополнительный канал сбыта продукции», - подчеркнул врио Губернатора области.

Кроме того, глава региона отметил, что холдинг «Мираторг» не просто открывает новые подразделения в области. Компания активно сотрудничает с регионом в части создания комфортных условий проживания в районах размещения производств. В частности, на средства «Мираторга» открыта новая спортивная площадка в п. Шаблыкино. Таким образом, новое предприятие станет ещё одной точкой роста социально-экономического развития.

В этот же день глава региона ознакомился с объектами производственной базы по ремонту и обслуживанию сельхозтехники «Шаблыкино (ООО « Брянская мясная компания»).



 
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