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«АгроПромкомплектация» реализует новые инвестпроекты в Курской области

Янв 23
Курская область Центральный федеральный округ
«АгроПромкомплектация» реализует новые инвестпроекты в Курской области

Сегодня гендиректор компании Сергей Новиков знакомил губернатора Александра Михайлова с ходом строительства завода по производству комбикормов в Железногорском районе, а также работой новых технологических линий на Курском мясоперерабатывающем заводе в поселке Линец.
В рамках инвестиционного проекта в 2017 году эта компания ввела в эксплуатацию Машкинский и Захарковский свинокомплексы мощностью 37 и 22 тысячи голов единовременного содержания соответственно. А сейчас продолжает строительство второго комбикормового завода с элеватором близ села Линец.

Проектная производственная мощность нового предприятия – 216 тысяч тонн в год. Элеватор рассчитан на единовременное хранение 150 тыс. тонн зерна. Элеваторную часть планируется ввести в эксплуатацию в июле, весь завод – осенью 2018 года.

Строительство идет в соответствии с графиком. Уже установлены 20 емкостей элеватора, смонтированы две зерносушилки, полностью готовы лаборатории, контрольно-пропускной пункт, автовесовая, автомойка, насосная станция, ремонтно-механическая мастерская, склад напольного хранения, проходная и здание административно-бытового корпуса. Продолжаются строительно-монтажные работы здания автоприемки зерна ипроизводственного корпуса завода. На элеваторе монтируется технологическое оборудование и электрика.

На Курском мясоперерабатывающем заводе, введенном осенью 2016 года, в прошлом году заработал новый цех полуфабрикатов. Он состоит из восьми производственных линий, еще одна установлена в другом цехе и предназначена для субпродуктов.

На сегодняшний день здесь производят фаршевые полуфабрикаты - котлеты, чевапчичи, фрикадельки и бургеры, мелкокусковые охлажденные полуфабрикаты - бекон, поджарку, гуляш; а также стейковую группу и линейку продукции в маринадах.

Общая мощность цеха - 150 тонн в сутки кусковых продуктов, 40 тонн полуфабрикатов и 6 тонн субпродуктов. Вся продукция выходит упакованная, в охлажденном виде, готовая к реализации.

- ГК «АгроПромкомплектация» уже более десяти лет работает в районах Курской области и имеет репутацию надежного делового партнера администрации, - сказал, оценивая увиденное Александр Михайлов. – Приятно, что договоренности, зафиксированные в нашем соглашении о сотрудничестве, неукоснительно соблюдаются. Это прогрессивная компания, всегда нацеленная на результат. Мне особенно импонирует то, что это социально ориентированный бизнес. Здесь заботятся о повышении квалификации специалистов и создании достойных условий труда.



 
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