«Аграрная неделя Орловской области – 2018» соберет более 2,5 тыс. участников

На мероприятие приглашены руководители Минсельхоза России, субъектов ЦФО, представители Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы России, Российской академии наук, Федерального агентства научных организаций, главы сельхозпредприятий, инвестиционных компаний.

Организация важнейшего аграрного события годы обсуждалась на аппаратном совещании у врио Губернатора Андрея Клычкова.

Как отметил заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, у традиционного для региона форума в 2018 году новый расширенный формат.

Проведение «Аграрной недели Орловской области – 2018» запланировано в период с 20 по 28 июня.

20 июня с 10.00 до 12.30 в круглом зале администрации области будут проходить пленарное заседание и международная конференция, которые соберут более 300 ученых-аграриев. Также готовится выставочная экспозиция «Инновационные программные продукты, используемые в АПК» и фотовыставка исторических и архивных материалов о развитии сельского хозяйства региона. Акцент при обсуждении планируется сделать на цифровизации отрасли.

В этот же день с 14.00 до 18.30 в Молодежном центре ОрелГАУ им. Н. В. Парахина состоятся научные чтения, посвященные памяти ректора вуза, академика РАН Николая Васильевича Парахина.

21 июня в 10.00 в Малоархангельском районе на базе ООО «Дубовицкое» стартует День поля. Его гостями станут более 1 тыс. специалистов.

На площадке будет организована выставка сельскохозяйственной техники. 20 предприятий продемонстрируют свыше 100 агрегатов. Свои достижения презентуют производители средств защиты растений и минеральных удобрений.

Особое внимание ученые уделят представленным на 450 госсортучастках сортам и гибридам сельскохозяйственных культур.

В рамках деловой программы состоится круглый стол «Экспорт продукции АПК России. Взгляд из региона». На обсуждение вынесены ключевые вызовы, с которыми сталкивается российский агропром на международных рынках.

22 июня Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция приглашает на традиционную Ярмарку сортов.

22 июня и 28 июня АО «Щёлково Агрохим» и ООО «ФосАгро-Орёл» проведут корпоративные мероприятия, где представят новейшие средства защиты растений и образцы сельхозтехники.

Кроме того, для гостей региона предусмотрена обширная культурная программа.

Как сообщил врио директора ВНИИЗБК Александр Задорин, во ВНИИЗБК, на Шатиловской СХОС, в ООО «Дубовицкое», на участке Орловского филиала Госкомиссии по сортоиспытанию к показу готово более 10 тыс. делянок, около 500 сортов 35 культур.

«Аграрная неделя Орловской области – 2018» - важнейшее не только для нашего региона, но и для России мероприятие, которое должно пройти на высоком организационном уровне», - поставил задачу Андрей Клычков.