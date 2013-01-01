«Аграрная неделя Орловской области – 2018» соберет более 2,5 тыс. участников
Организация важнейшего аграрного события годы обсуждалась на аппаратном совещании у врио Губернатора Андрея Клычкова.
Как отметил заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, у традиционного для региона форума в 2018 году новый расширенный формат.
Проведение «Аграрной недели Орловской области – 2018» запланировано в период с 20 по 28 июня.
20 июня с 10.00 до 12.30 в круглом зале администрации области будут проходить пленарное заседание и международная конференция, которые соберут более 300 ученых-аграриев. Также готовится выставочная экспозиция «Инновационные программные продукты, используемые в АПК» и фотовыставка исторических и архивных материалов о развитии сельского хозяйства региона. Акцент при обсуждении планируется сделать на цифровизации отрасли.
В этот же день с 14.00 до 18.30 в Молодежном центре ОрелГАУ им. Н. В. Парахина состоятся научные чтения, посвященные памяти ректора вуза, академика РАН Николая Васильевича Парахина.
21 июня в 10.00 в Малоархангельском районе на базе ООО «Дубовицкое» стартует День поля. Его гостями станут более 1 тыс. специалистов.
На площадке будет организована выставка сельскохозяйственной техники. 20 предприятий продемонстрируют свыше 100 агрегатов. Свои достижения презентуют производители средств защиты растений и минеральных удобрений.
Особое внимание ученые уделят представленным на 450 госсортучастках сортам и гибридам сельскохозяйственных культур.
В рамках деловой программы состоится круглый стол «Экспорт продукции АПК России. Взгляд из региона». На обсуждение вынесены ключевые вызовы, с которыми сталкивается российский агропром на международных рынках.
22 июня Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция приглашает на традиционную Ярмарку сортов.
22 июня и 28 июня АО «Щёлково Агрохим» и ООО «ФосАгро-Орёл» проведут корпоративные мероприятия, где представят новейшие средства защиты растений и образцы сельхозтехники.
Кроме того, для гостей региона предусмотрена обширная культурная программа.
Как сообщил врио директора ВНИИЗБК Александр Задорин, во ВНИИЗБК, на Шатиловской СХОС, в ООО «Дубовицкое», на участке Орловского филиала Госкомиссии по сортоиспытанию к показу готово более 10 тыс. делянок, около 500 сортов 35 культур.
«Аграрная неделя Орловской области – 2018» - важнейшее не только для нашего региона, но и для России мероприятие, которое должно пройти на высоком организационном уровне», - поставил задачу Андрей Клычков.
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