Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 ИЮН, 13:31 МСК
USD (ЦБ)    62,6851
EUR (ЦБ)    72,5329
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

«Аграрная неделя Орловской области – 2018» соберет более 2,5 тыс. участников

Июн 15
Орловская область Центральный федеральный округ
«Аграрная неделя Орловской области – 2018» соберет более 2,5 тыс. участников
На мероприятие приглашены руководители Минсельхоза России, субъектов ЦФО, представители Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы России, Российской академии наук, Федерального агентства научных организаций, главы сельхозпредприятий, инвестиционных компаний.

Организация важнейшего аграрного события годы обсуждалась на аппаратном совещании у врио Губернатора Андрея Клычкова.

Как отметил заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, у традиционного для региона форума в 2018 году новый расширенный формат.

Проведение «Аграрной недели Орловской области – 2018» запланировано в период с 20 по 28 июня.

20 июня с 10.00 до 12.30 в круглом зале администрации области будут проходить пленарное заседание и международная конференция, которые соберут более 300 ученых-аграриев. Также готовится выставочная экспозиция «Инновационные программные продукты, используемые в АПК» и фотовыставка исторических и архивных материалов о развитии сельского хозяйства региона. Акцент при обсуждении планируется сделать на цифровизации отрасли.

В этот же день с 14.00 до 18.30 в Молодежном центре ОрелГАУ им. Н. В. Парахина состоятся научные чтения, посвященные памяти ректора вуза, академика РАН Николая Васильевича Парахина.

21 июня в 10.00 в Малоархангельском районе на базе ООО «Дубовицкое» стартует День поля. Его гостями станут более 1 тыс. специалистов.

На площадке будет организована выставка сельскохозяйственной техники. 20 предприятий продемонстрируют свыше 100 агрегатов. Свои достижения презентуют производители средств защиты растений и минеральных удобрений.

Особое внимание ученые уделят представленным на 450 госсортучастках сортам и гибридам сельскохозяйственных культур.

В рамках деловой программы состоится круглый стол «Экспорт продукции АПК России. Взгляд из региона». На обсуждение вынесены ключевые вызовы, с которыми сталкивается российский агропром на международных рынках.

22 июня Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция приглашает на традиционную Ярмарку сортов.

22 июня и 28 июня АО «Щёлково Агрохим» и ООО «ФосАгро-Орёл» проведут корпоративные мероприятия, где представят новейшие средства защиты растений и образцы сельхозтехники.

Кроме того, для гостей региона предусмотрена обширная культурная программа.

Как сообщил врио директора ВНИИЗБК Александр Задорин, во ВНИИЗБК, на Шатиловской СХОС, в ООО «Дубовицкое», на участке Орловского филиала Госкомиссии по сортоиспытанию к показу готово более 10 тыс. делянок, около 500 сортов 35 культур.

«Аграрная неделя Орловской области – 2018» - важнейшее не только для нашего региона, но и для России мероприятие, которое должно пройти на высоком организационном уровне», - поставил задачу Андрей Клычков.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Орловская область:
15 Июн:
15 Июн:
15 Июн:
Центральный федеральный округ:
15 Июн:
15 Июн:
15 Июн:
РОССИЯ:
15 Июн:
15 Июн:
15 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу
События и факты

«Коней на переправе не меняют». Почему Путин почти не изменил состав своей администрации

«Коней на переправе не меняют». Почему Путин почти не изменил состав своей администрации
Политика 1

В ожидании лучшего. Повысится ли благосостояние российских пенсионеров после пенсионной реформы

В ожидании лучшего. Повысится ли благосостояние российских пенсионеров после пенсионной реформы
Экономика 2

Триумф интеллекта. Что дало человечеству открытие фантастического квантового мира

Триумф интеллекта. Что дало человечеству открытие фантастического квантового мира
Наука и технологии

Узнай, страна

Центр СПО в Орле

Центр СПО в Орле

«Дворянских гнезд заветные аллеи»

«Дворянских гнезд заветные аллеи»

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

13:27 Вышинского доставили в Херсонский городской суд Вышинского доставили в Херсонский городской суд
Либерализация ОСАГО. Кому нужны новые тарифы?
Либерализация ОСАГО. Кому нужны новые тарифы?
13:04 Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 впервые вышел на полную мощность Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 впервые вышел на полную мощность
12:31 За прошедшие сутки ВСУ 12 раз нарушили перемирие на территории Донбасса, ранен мирный житель За прошедшие сутки ВСУ 12 раз нарушили перемирие на территории Донбасса, ранен мирный житель

Узнай страна!

14:38 Центр СПО в Орле Центр СПО в Орле
Трам признал Крым российским, «Газпром» отбился от «Нафтогаза» и другие новости пятницы
Трам признал Крым российским, «Газпром» отбился от «Нафтогаза» и другие новости пятницы
14:01 Александр Никитин обсудил с аудитором Счетной палаты РФ Сергеем Агапцовым вопросы контроля финансов Александр Никитин обсудил с аудитором Счетной палаты РФ Сергеем Агапцовым вопросы контроля финансов
14 ИЮН, 23:42 Жители Псковской области вновь увидели небо в аэростатах Жители Псковской области вновь увидели небо в аэростатах
14 ИЮН, 21:51 Гонки квадроптеров провели юные и взрослые техники Республики Коми Гонки квадроптеров провели юные и взрослые техники Республики Коми
14 ИЮН, 19:02 Состоялась торжественная церемония закладки первого бетона в основании новой пожарной части Состоялась торжественная церемония закладки первого бетона в основании новой пожарной части
14 ИЮН, 18:51 Сборную Исландии по футболу на ЧМ-2018 в России кормят скиром новгородского производства Сборную Исландии по футболу на ЧМ-2018 в России кормят скиром новгородского производства
«Конец прекрасной эпохи». Скончался режиссер Станислав Говорухин
«Конец прекрасной эпохи». Скончался режиссер Станислав Говорухин
13 ИЮН, 17:06 Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов" Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов"
09 ИЮН, 16:28 Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter