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Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld

Мар 14
Омская область Сибирский федеральный округ
Аграрии Омска участвуют в крупнейшей выставке Узбекистана AgroWorld

Омские предприниматели планируют развивать тепличное хозяйство в Узбекистане.
С 13 по 15 марта 2019 года в «Узэкспоцентр» проходит самая ожидаемая выставка аграрной отрасли Узбекистана - AgroWorld Uzbekistan.

Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе Агентства развития и инвестиций, организовал участие в выставке пяти омских предприятий, занятых в сфере сельского хозяйства. Так, предприниматели представляют вниманию специалистов, участников и посетителей AgroWorld образцы сельскохозяйственной техники, оборудования, запасных частей, а также садово-огородную технику, инвентарь, масличные семена и маслосодержащую продукцию.

AgroWorld Uzbekistan – это выставка современных технологий в птицеводстве, животноводстве, переработки зерна и плодоовощной отрасли. Выставка является важным для развития всего агропромышленного комплекса Узбекистана мероприятием международного масштаба. Ежегодно в AgroWorld Uzbekistan принимают участие делегации из 17 стран, больше 6000 уникальных посетителей посещают мероприятие. Участие в выставке позволяет компаниям привлечь новых клиентов, увеличить объемы и расширить географию продаж.

Отметим, что Омский регион представлен на выставке коллективным стендом общей площадью 20 кв. м. Аренду выставочной площади, регистрационный взнос, а также разработку информационно-презентационных материалов для компаний-участников и их перевод на иностранные языки обеспечил Центр поддержки экспорта.

В день открытия выставки Омский стенд посетил первый заместитель Министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Шухрат Тешаев. К сельскохозяйственной технике и оборудованию омского производства большой интерес проявляют не только узбекские бизнесмены, но и представители компаний из США и Ирана.

До официального открытия выставки AgroWorld Uzbekistan Центром поддержки экспорта был организован деловой визит омских предпринимателей в Торговое представительство РФ в Республике Узбекистан. Бизнесмены рассказали о возможных вариантах экспортных поставок сельскохозяйственной техники в Узбекистан. Представители торгпредства рассказали об особенностях ввоза продукции в Республику, а также о том, какие акцизы существуют на некоторые группы товаров.

В рамках реализации «Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан до 2030 года» в стране разрабатываются меры по увеличению объемов производства, экспорта плодоовощной продукции и внедрению инновационных технологий в сельское хозяйство. Поэтому в продукции компании «Омские теплицы» (ИП Басманов И.Е.) очень заинтересованы представители агробизнеса Узбекистана.

Выставка AgroWorld Uzbekistan продолжит работу до 15 марта. Омские предприниматели смогут найти новых клиентов, провести деловые переговоры, а также продемонстрировать экспортный потенциал Омской области.



 
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