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«Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России»

Дек 4
Новгородская область Северо-Западный федеральный округ
«Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России»
23 ноября в Москве состоялся практический семинар «Эффективный технопарк: меры поддержки и практические решения» в рамках третьей ежегодно практической конференции «Промышленная Россия 4.0 – повышение конкурентоспособности регионов». На семинаре обсудили конкретные практики планирования и реализации проектов технопарков: от составления финансовой модели до отбора резидентов на территорию технопарка.

Ранее в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между Агентством и Ассоциацией. Сегодня в рамках семинара директору Агентства развития Новгородской области Сергею Григорьеву вручили сертификат о вступлении в «Ассоциацию кластеров и технопарков России».

- Вступление в «Ассоциацию кластеров и технопарков России» - это важный шаг в формировании эффективной инвестиционной инфраструктуры региона, - комментирует новое сотрудничество Сергей Григорьев, - Сейчас Агентство занимается подготовкой трех площадок под организацию технопарков. Сегодня здесь с нами руководство завода "Старорусхиммаш" (г. Старая Русса), на территории которого планируется открытие нового технопарка. Мы рассчитываем получить ответы на вопросы по грамотной подготовке документов, решению процедурных моментов для ускорения реализации проектов, мерам поддержки для резидентов. Я считаю, что развитая инфраструктура - залог инвестиционной привлекательности региона.



 
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