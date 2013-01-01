Агентство развития и инвестиций подписало соглашение о сотрудничестве с Администрацией города Омска
Сегодня в областном Конгресс-холле прошло заседание координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в городе Омске.
На заседании обсуждали актуальный ряд задач, которые помогут улучшить инвестиционный климат и привлечь в регион инвестиции. В их числе — упрощение процедур ведения бизнеса, развитие инвестиционной инфраструктуры, внедрение лучших региональных и муниципальных практик.
В рамках Совета Мэр города Омска Оксана Фадина и генеральный директор Агентства развития и инвестиций Евгений Ковтун подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Администрации города Омска и Акционерного общества «Агентство развития и инвестиций Омской области».
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и взаимодействие Сторон в целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города, формирования и продвижения положительного инвестиционного имиджа города Омска.
Стороны договорились оказывать друг другу все виды организаторской помощи в интересах наиболее эффективной реализации Соглашения, взаимодействовать по вопросам организации и проведения наиболее значимых мероприятий в сфере инвестиционной деятельности и участвовать в реализации инвестиционных проектов на территории города Омска.
|23 Янв:
|22 Янв:
|14 Янв:
|10 Янв:
|9 Янв:
|25 Дек:
|24 Янв:
|24 Янв:
|23 Янв: