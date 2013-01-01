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Агентство развития и инвестиций подписало соглашение о сотрудничестве с Администрацией города Омска

Янв 24
Омская область Сибирский федеральный округ
Агентство развития и инвестиций подписало соглашение о сотрудничестве с Администрацией города Омска

Сегодня в областном Конгресс-холле прошло заседание координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в городе Омске.
В состав участников Совета входят руководители общественных объединений и организаций, представители высших учебных заведений, руководители научных организаций, промышленных ассоциаций и союзов. В работе Совета также принимают участие руководители региональных министерств, депутаты Омского городского Совета.

На заседании обсуждали актуальный ряд задач, которые помогут улучшить инвестиционный климат и привлечь в регион инвестиции. В их числе — упрощение процедур ведения бизнеса, развитие инвестиционной инфраструктуры, внедрение лучших региональных и муниципальных практик.

В рамках Совета Мэр города Омска Оксана Фадина и генеральный директор Агентства развития и инвестиций Евгений Ковтун подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Администрации города Омска и Акционерного общества «Агентство развития и инвестиций Омской области».

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и взаимодействие Сторон в целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города, формирования и продвижения положительного инвестиционного имиджа города Омска.

Стороны договорились оказывать друг другу все виды организаторской помощи в интересах наиболее эффективной реализации Соглашения, взаимодействовать по вопросам организации и проведения наиболее значимых мероприятий в сфере инвестиционной деятельности и участвовать в реализации инвестиционных проектов на территории города Омска.



 
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