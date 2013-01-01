Администрация Санкт-Петербурга поможет Орлу снегоуборочной техникой



Мэрия Санкт-Петербурга поможет Орлу с техникой для уборки снега. Об этом сообщил на аппаратном совещании врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков.

В свою очередь глава представительства региона при Правительстве РФ Михаил Коротаев пояснил, что речь идет о поставке компактных снегоуборочных машин, которые делегация Орловской области может осмотреть уже 30 января.

Договоренности о поставке техники была достигнута во время встречи врио Губернатора и администрации Санкт-Петербурга, которая прошла в ходе визита Андрея Клычкова в Северную столицу 25 января. На аппаратном совещании эта тема была затронута в связи с тем, что МУП «Спецавтобаза» не справляется с уборкой улиц из-за нехватки спецтехники.

«В ходе визита предварительно достигли договоренности о предоставлении дополнительных единиц техники для уборки снега. Поэтому необходимо поехать в Санкт-Петербург, осмотреть технику. Сделать всё в быстром темпе, без каких-либо проволочек. Необходимо этот вопрос проработать совместно с администрацией Петербурга, а также через наших представителей», - заявил Андрей Клычков.

«Заключено соглашение с администрацией Санкт-Петербурга о том, что они нам поставят снегоуборочную технику, - отметил в связи с этим руководитель Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации в Москве Михаил Коротаев. – В ближайшее время наша делегация прибудет в Санкт-Петербург, для выбора и осмотра техники Предварительно обговаривались поставки 10 «бобкэтов» – это компактные погрузчики, которые используются в коммунальном хозяйстве, с их помощью можно убирать тротуары и чистить снег вдоль бордюров».

Поставка техники будет осуществляться на основании ранее подписанного соглашения о сотрудничестве между Орлом и Санкт-Петербургом, пояснил Михаил Коротаев.

Глава Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин в свою очередь пояснил, что визит представителей Орловской области в Санкт-Петербург может состояться уже 30 января.

В настоящее время с учетом погодных условий для уборки улиц ежесуточно привлекается 79 работников бригад по благоустройству территории и 30-35 единиц спецтехники. Об этом на аппаратном совещании у врио главы региона заявил 29 января глава Администрации Орла Александр Муромский. В свою очередь представитель МУП «Спецавтобаза» на этом же совещании пояснил, что имеющейся в наличии снегоуборочной техники не хватает. Привлечение дополнительной спецтехники должно помочь МУП «Спецавтобаза» оперативно реагировать на изменяющиеся погодные условия и благоустраивать город.

Помимо этого, Андрей Клычков поручил профильным Департаментам рассмотреть возможность закупки для муниципального унитарного предприятия «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» дорожных машин (8 комбинированных дорожных машин, 4 автогрейдера) за счет субсидий из средств Дорожного фонда Орловской области.