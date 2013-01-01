В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта



В Вологде прошел IV Международный совет по кооперации (МСПК). На крупнейшее экономическое мероприятие осени зарегистрировалось более 400 участников, что говорит об актуальности заявленной тематики и высоком уровне организации МСПК-2019.

Эксперты обсудили вопросы международной кооперации и экспорта, доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства закупочных процедур, которые проводятся крупнейшими заказчиками.

В мероприятии приняли участие ведущие эксперты, представители власти, институтов поддержки бизнеса и общественных организаций из 10 регионов России, а также предприниматели из Германии, Финляндии, Франции и Норвегии. Организаторами Совета выступили Правительство Вологодской области, региональный Департамент экономического развития, АНО «Мой бизнес» и Союз Вологодская торгово-промышленная палата.

«На сегодняшний день объем межкооперационных связей малого и среднего бизнеса с крупнейшими подрядчиками Вологодской области превысил 17 млрд рублей. На старте программы «Синергия роста», инициированной Губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, эти связи были равны 20 млн рублей. Сегодня участники совета обсуждают вопросы импортозамещения, прямых отношений, безопасности. Наша главная цель – рассказать малому бизнесу о перспективах, познакомить компании между собой, а также с экспертами международного уровня», - в качестве модератора открыл пленарное заседание заместитель Губернатора области Виталий Тушинов.

По его словам, важную роль в подобном успехе сыграл областной проект «Синергия роста», в рамках которого крупные предприятия Вологодчины – такие, как ПАО «Северсталь» и АО «Апатит», – осуществляют закупки товаров и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Первое, что мы сделали в свое время, – это обеспечили открытый доступ малого бизнеса ко всему перечню заказов больших компаний, чтобы он мог определить, какие заказы из этого перечня можно взять на себя, чтобы «закрыть» соответствующую потребность, – объяснил Виталий Тушинов. – В итоге перед малыми и средними предприятиями открылись новые возможности».

Заместитель Губернатора добавил, что подобный опыт имеет смысл масштабировать на всю территорию России, чтобы аналогичный эффект был достигнут по всей стране.

Что касается Вологодской области, то сейчас перед ней стоит еще одна, не менее важная задача – создать условия для вывода товаров и услуг, производимых малыми и средними предприятиями Вологодчины, на экспортные поставки.

Об основных мерах поддержки бизнеса рассказал директор по регуляторной политике и координации специальных проектов АО «Российского Экспортного Центра» Андрей Мезенцев.

По его словам, работа ведется сразу по многим направлениям – от улучшения и корректировки уже действующих инструментов поддержки экспорта до подготовки изменений в законодательство. Одним из наиболее перспективных видов экспортной деятельности сегодня становится экспорт услуг: IT-решений, туристических, транспортных и иных услуг, – и в этом отношении широкие возможности открываются, прежде всего, перед малым и средним бизнесом.

С сообщением на тему «Выставочно-конгрессные мероприятия как эффективный инструмент развития международной кооперации и продвижения на экспорт» на пленарном заседании выступил заместитель генерального директора АО «Экспоцентр» Владимир Губернаторов.

Он рассказал об обширной выставочной программе и подчеркнул, что многие задачи по развитию сотрудничества с зарубежными партнерами и расширению рынка сбыта можно успешно решать на крупных отраслевых выставках «Экспоцентра». Широкие возможности по установлению новых партнерских связей предоставляют и проходящие на выставках мероприятия в рамках их деловых программ.

Аудитория с особым интересом ознакомилась с практикой работы «Экспоцентра» по формированию региональных коллективных стендов. В этом году Вологодская область была представлена коллективными стендами на пяти выставках «Экспоцентра». Участниками этих стендов стали 35 предприятий малого бизнеса.

Директор департамента внешних связей и работы с деловыми советами Торгово-промышленной палаты РФ Александр Копков выступил с докладом на тему: «Опыт поддержки экспорта Российской Федерации».

Он подчеркнул, что предпринимателей необходимо более активно информировать о действующих государственных мерах поддержки бизнеса, в том числе и бизнес-кооперации. Это могло бы активизировать расширение деловых связей между субъектами малого, среднего и крупного предпринимательства и, соответственно, способствовать развитию бизнеса в целом. В свою очередь, государству тоже нужна информация «снизу» – как от самих предпринимателей, так и от представителей институтов поддержки бизнеса.

В рамках сессии «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» участие приняли представители крупнейших заказчиков Российской Федерации: ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ООО «ИНТЕР РАО-Центр управления закупками», тендерных площадок: ЗАО «Сбербанк-АСТ», ЭТП РАД.

Стоит отметить ряд актуальных выступлений участников сессии. Так, Иван Серегин, национальный консультант Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации, в рамках презентации показал механизм возможных поставок под эгидой ООН не только на территории РФ, но и по всему миру.

Светлана Губинская, региональный руководитель по развитию бизнеса ПСБ банка, обозначила востребованные в настоящий момент меры финансовой поддержки субъектов МСП в ключе участия предприятий в закупках. Участники сессии рассмотрели основные характеристики услуг банка и оценили простоту и оперативность оформления финансовых продуктов.

Андрей Карабанов, старший менеджер по макропроектам АО «Северсталь-Менеджмент» рассказал о проекте выстраивания долгосрочных партнерских отношениях с ПАО «Северсталь» – «Надежный подрядчик». Сессия была организована при участии АО «Корпорация «МСП».

Своим опытом поделились участники из Финляндии, Франции, Германии и Норвегии. Кроме того, зарубежные делегации обсудили сотрудничество с вологодскими предприятиями на B2B-переговорах. Всего в совете приняли участие 150 субъектов МСП. По итогам деловой программы была составлена резолюция, в которую вошло множество предложений, способствующих развитию экспорта.

«Мы разрабатываем и производим деревообрабатывающее оборудование. География поставок включает не только Россию, но и Казахстан, Белоруссию, Эстонию. Планирую, что совет поможет мне наладить связи с представителями Франции и Германии. Благодарю АНО «Мой бизнес» за то, что способствует нашему развитию. Сейчас мы планируем «захватывать» Урал, недавно были на крупной выставке в Екатеринбурге», – прокомментировал генеральный директор ООО НПФ «Техпромсервис» (Вологда) Андрей Мольков участие в МСПК-2019.

Также, в рамках IV Международного совета по кооперации было заключено соглашение между Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) и АНО «Мой Бизнес» в Вологде. АНО «Мой Бизнес» планирует информационную поддержку проекта маркировки в Вологодской области, а также создание центра обучения и поддержки малого и среднего бизнеса по процессам маркировки.

«Недостаточная информированность субъектов МСП о нововведениях в вопросах маркировки приводит к недопониманию между предпринимателями и властью. Перед АНО «Мой бизнес» стоит задача по изменению данной ситуации. Необходимо рассказать о том, зачем был запущен процесс маркировки, а также почему это важно и нужно легально работающим предпринимателям», – прокомментировал директор АНО «Мой бизнес» Антон Шопин.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.

Директором АНО «Мой бизнес» Антоном Шопиным также были подписаны соглашения о сотрудничестве с ПСБ банком, НО «Ассоциация франчайзинга», ВОСПКК «Вологда-Кредит». Подписанные соглашения позволят центру «Мой бизнес» оказывать услуги субъектам МСП на еще более высоком уровне.

В настоящее время Вологодчина также приступает к внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. Речь идет о внедряемой в пилотном режиме в отельных субъектах страны системе единого подхода по созданию благоприятных условий для экспорта. При этом в каждом регионе - со своей спецификой. Инструментов много: от создания плана по выходу компаний на внешние рынки и экспортных советов на уровне губернаторов до обучения начинающих экспортеров. Особый акцент делается на развитии региональных брендов и их продвижении на внешних рынках.

Инструменты экспортного стандарта уже успешно используются в Вологодской области. Четвертый год ведет активную работу центр поддержки экспорта региона. Создается экспортный совет при Губернаторе. Экспортеры участвуют в составе официальных делегаций за рубеж. Заключены стратегические соглашения о развитии и поддержке экспортной деятельности между Российским экспортным центром и Правительством Вологодской области. При поддержке федеральных структур экспортеры Вологодчины имеют доступ к огромному количеству государственных программ и сервисов.

Уже сегодня область экспортирует в 108 стран мира и занимает 18 место в рейтинге регионов по объему экспорта в России. За восемь месяцев 2019 года экспорт области составил более 88% общего объема товарооборота.

«Одним из наиболее действенных способов, которые помогают малым и средним предприятиям реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-проекты (как имеющиеся, так и планируемые) и, в конечном итоге, расширить перспективы своего развития, является кооперация, – отметила президент Вологодской ТПП Галина Телегина. – Кооперация субъектов малого и среднего предпринимательства друг с другом и субъектами крупного бизнеса способна придать их развитию мощный импульс, обеспечить серьёзный синергетический эффект».

«Я просто призываю предпринимателей не бояться, не стесняться и обратиться в центр «Мой бизнес», – сказал Виталий Тушинов. – Там вам предоставят целый комплекс проверенных, действенных мер поддержки, окажут необходимые консультации, помогут найти перспективных деловых партнёров и завязать с ними отношения. Кооперация с другими субъектами бизнеса как малого и среднего, так и крупного, например, в рамках проекта «Синергия роста», поможет предпринимателям обрести новые возможности своего развития. Результаты такого сотрудничества способны стать весьма впечатляющими».

МСПК-2019 организован в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2020 годы».