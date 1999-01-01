В Татарстане запустили новый завод по производству строительной химии



В Елабужском районе Татарстана в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» корпорация «ТехноНиколь» (Москва) ввела в эксплуатацию завод по производству строительной химии. Объем инвестиций в новое производство составил 650 млн рублей.

Проектная мощность завода — 10 тыс. тонн готовой продукции в год. Предприятие оснащено высокоточным оборудованием, работающим по принципу замкнутого цикла. Для производства спроектирована швейцарская линия Pamasol.

Завод будет выпускать более 60 наименований продукции под брендом Boerner, в том числе полиуретановые монтажные пены, а также специальные продукты для немеханического крепления различных строительных материалов.

Расширение продуктовой линейки предполагает запуск производства герметиков и клеев. В течение ближайших трех лет планируется установка второй линии и увеличение производственной мощности предприятия в два раза.

В компании налажено собственное производство ключевого компонента, имеется свой научный центр. Новое предприятие предложит рынку новейшие технологии, сочетающие в себе мировой опыт и собственные научные разработки в области строительной химии.

Завод будет ориентирован на внутренний рынок и на экспорт в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

* В состав корпорации "ТехноНиколь" входят 54 завода в семи странах мира, 18 учебных и шесть научных центров. Продукция компании экспортируется в 95 стран мира. Немецкая компания Boerner приобретена компанией «ТехноНиколь» в 2015 году.

«Алабуга» - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, созданная в 2005 году в Елабужском районе. На территории ОЭЗ зарегистрировано 57 резидентов, 30 заводов уже выпускают продукцию. Объем инвестиций составляет 120 млрд рублей.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ