В Омске состоится «Битва Титанов»

В первый день фестиваля младшие робототехники сразятся в региональном этапе соревнований по робототехнике для дошкольников «Битва Титанов»! Участников от победы будут отделять только два испытания: собрать из кубиков мозаику, симметричную относительно вертикальной оси, и сделать объемную модель по печатной инструкции.

Во второй день состоится региональный этап соревнований «Инженерные проекты. Машиностроение». Участникам необходимо будет собрать из конструктора действующую модель любого станка, который применяется в современном производстве и в быту.

На данный момент зарегистрировано 180 команд из Омской области (Омск, Лузино, Красный Яр), а также Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, а также ЯНАО, ХМАО, Алтайского края и Удмуртии.

«Участие в региональном фестивале «Робофест – Западная Сибирь» дает право победителям соревнований поехать на отборочный этап всероссийского робототехнического фестиваля в Москву, а также юным робототехникам будет легче поступить в ВУЗы. ОмГТУ и ОмГУПС добавят победителям от 3 до 10 баллов (в зависимости от места), а ОмГПУ – 2 балла», - отметил президент «ИТ-Кластер Сибири» Александр Тимофеечев.

Помимо соревнований на Робофесте будет проводиться занимательный квест с призами, научное шоу и ярмарка инженерных профессий «Технарь-2019». Ярмарка наглядно покажет школьникам образовательную траекторию от учебного заведения высшего или среднего образования до работы на предприятии или в ИТ-компании, условия работы и карьерные возможности. Это отличный способ абитуриентам и их родителям напрямую пообщаться с представителями омских предприятий и вузов!

Напоминаем, что робототехнический фестиваль «Робофест-Западная Сибирь» состоится в рамках IV Международного форума информационных технологий, который пройдет в Омске с 05 по 09 февраля. Организаторами Форума выступают Правительство Омской области, Агентство развития и инвестиций и «ИТ-Кластер Сибири».

Зарегистрироваться на интересующие мероприятия, ознакомиться с программой и быть в курсе свежих новостей о ходе подготовки к ИТ-форуму можно на сайте.