Омские аграрии подведут итоги работы АПК Омской области в отрасли растениеводства в 2017 году



15 февраля в областном Конгресс-холле состоится расширенное агрономическое совещание «Об итогах работы агропромышленного комплекса Омской области в отрасли растениеводства в 2017 году и задачах на 2018 год».

На совещании представители АПК подведут итоги работы агропромышленного комплекса Омской области в отрасли растениеводства в 2017 году, обсудят задачи на 2018 год и применение новых технологий в земледелии и кормопроизводстве, ознакомятся с новинками в отрасли растениеводства.

Участниками совещания выступят главы муниципальных районов, руководители органов управления АПК муниципальных районов, главные специалисты управлений сельского хозяйства, сотрудники научных и образовательных учреждений, сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций и главы крестьянских (фермерских) хозяйств, а также представители баз снабжения и химбаз Омской области.

Дата и время проведения: 15 февраля 2018 года, с 10.00 до 17.00 часов.

Место проведения: г. Омск, областной Конгресс-холл, ул. 70 лет Октября, 25, корпус 6, 3-4 этаж.