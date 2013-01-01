Как тайные гости проэкзаменуют сочинцев на знание английского?



Принимать болельщиков ЧМ-2018 по футболу в Сочи готовятся более 300 предприятий общественного питания, способных одновременно обслужить 30 тысяч посетителей.

По оценкам региональных властей во время мундиаля олимпийская столица примет около одного миллиона гостей, в том числе иностранных туристов и болельщиков.

На совещании, организованном департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, руководителям предприятий общественного питания и розничной торговли разъяснили порядок работы в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу в Сочи. Напомнили, что в крае будет введен временный запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре в радиусе 500 метров от объектов ЧМ-2018, рекомендовали не «задирать цены», указывать в меню калорийность каждого блюда, включить в него блюда традиционной кубанской кухни.

Всем настоятельно посоветовали проверить персонал на знание английского языка - в Сочи его основательно учили к Олимпиаде -2014, но за отсутствием постоянной практики могли и подзабыть.

Верно это или нет, в первой декаде апреля проверят так называемые «тайные посетители, которые под видом иностранных туристов пройдутся по сочинским ресторанам, кафе и магазинам.

Владение английским потребуется не только от работников сферы услуг, но и от полицейских.

В Сочи, а также Санкт-Петербурге и Казани, до 5 мая будут созданы подразделения туристической полиции. Такое решение принято министром МВД РФ Владимиром Колокольцевым. Штат полицейских не увеличат - сотрудников наберут из уже имеющихся подразделений патрульно-постовой службы. Главными критериями отбора станут не только профессиональные качества, но и знание иностранных языков. Для тех, кому это необходимо, проведут дополнительное обучение.

«Туристические полицейские» поверх обычной формы будут носить специальную нарукавную повязку. Их основными обязанностями станут патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков в ЧМ-2018, оказание им помощи и содействия, а в случае необходимости - прием заявлений о правонарушениях.

Краснодарский край, Южный федеральный округ