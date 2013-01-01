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29 августа завершился второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии».

Авг 30
Удмуртская Республика Приволжский федеральный округ
29 августа завершился второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии».

Его участниками стали 12 мебельных предприятий региона, нацеленных на работу за рубежом или уже осуществляющих экспортные поставки.
Его участниками стали 12 мебельных предприятий региона, нацеленных на работу за рубежом или уже осуществляющих экспортные поставки. С окончанием обучения экспортёров поздравил Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.

«У нас достаточно амбициозные цифры и целевые показатели по наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта – до 2024 года мы намерены увеличить его практически вдвое. И мы очень хотим, чтобы большую долю в этом увеличении заняли не наши промышленные гиганты, а вот такие небольшие компании, начинающие экспортёры, которые сегодня принимают участие в экспортном акселераторе. И мы уверены, что с ними к таким показателям нам будет проще прийти. Например, в 2020 году мы планируем запустить экспортный хаб в Германии для мебельных компаний. Мы будем компенсировать нашим предприятиям размещение на этой площадке, а их товар будет быстрее добираться до конечного потребителя в Европе. Всё это – рост продаж, новые рабочие места и налоги», - прокомментировал Александр Свинин.

Финалистами второго потока стали компании «Найди», «38 попугаев» и ОАО «Воткинская промышленная компания». Уже сейчас они успешно экспортируют свою продукцию в Европу, Китай, Америку, Австралию и Ближний Восток. Их команды прошли обучение и получили больше всего баллов на защите своего экспортного проекта. Все трое получили сертификаты на 500 тысяч рублей, которые могут потратить на индивидуальный выставочный стенд, софинансирование затрат на логистику или упаковку экспортного продукта.

Все 12 компаний-участников ждет 12-месячное постакселерационное сопровождение, которое подразумевает помощь в поиске партнёров, консультации экспертов, встречи с кураторами экспортного акселератора.

Напомним, что экспортный акселератор – это программа ускоренного роста, итогом участия в которой станет двукратное увеличение экспортной выручки компании, вывод продукта на новые рынки. В течение года с компаниями-участниками работает команда фасилитаторов, экспертов и менторов. В 2019 года запущены три потока акселератора «MadeinUdmurtia»: для FMCG-производителей, мебельных компаний и предприятий машиностроения и металлообработки.

Первый поток для предприятий – производителей товаров повседневного спроса (FMCG) завершился в мае. По итогам обучения на первом потоке компания «Дуб-береза» поставила 50 тысяч банных веников в Казахстан, «Био Терра» (Вегенсы) начала сертификацию продукции для Европейского рынка, «Арома Чай» сделала поставку своей продукции на 5 млн рублей в Абхазию, «Оконные фильтры» получили 298 заявок на франшизу и готовят экспортные контракты на сумму более 12 млн рублей.

Третий поток акселератора стартовал 26 августа. Обучение пройдёт до 29 ноября 2019 года в три модуля: продукт на глобальном рынке, продажи в международном бизнесе, экспортная сделка.



 
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