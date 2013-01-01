353 оздоровительных учреждения для детей откроются этим летом в Орловской области

В настоящее время региональным Управлением Роспотребнадзора начата информационная кампания о порядке предоставления государственной услуги по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений.

Соответствующие письма были направлены в Департамент образования и Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, органы местного самоуправления, руководителям оздоровительных организаций.

Кроме того, в администрации городов и районов области направлены предложения по организации работы в период подготовки учреждений к приему детей, в том числе по подаче уведомлений об открытии, заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений, организации работы по проведению акарицидных и дератизационных обработок.