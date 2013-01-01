30 мая в Вологодском Кремле в рамках проведения 10-ого юбилейного конкурса "Серебряный Меркурий" 201



Для гостей церемонии будет развернута экспозиция на первом этаже Юго-Западной башни Вологодского Кремля. Сувениры, представленные на суд можно будет рассмотреть и узнать о каждом подробнее, ведь мастера будет сам презентовать, чтобы завоевать "голос" для победы.

Путем подсчета "голосов" мы узнаем самое оригинальное название, трудность исполнения и оценим сам внешний вид сувениров. Награждение вологодских мастеров пройдет в разгар конкурса, где президент Вологодской ТПП Галина Телегина вручит дипломы и призы. Партнеры конкурса подготовили много сюрпризов для гостей вечера. Различные креативные фотозоны, подарочные вип-сертификаты и эксклюзивные предложения для бизнеса. Сладкие угощения от «Вологодского хлебокомбината» и ароматный кофе от постоянного партнера конкурса – австрийской марки «Julius Meinl». Официальные партнеры мероприятия: Банк «Открытие», автоцентр «Марка», официальный дилер Nissan в Вологде, страховой Дом «ВСК», СБЕРБАНК, ПАО «БАНК СГБ», «ФИНАМ», квиз «Мозгобойня Вологда». Информационные партнеры: «Бизнес и власть» - вологодский деловой журнал, радиостанцию «Серебряный Дождь Вологда» - 105,3 Fm, ТЦ «Мармелад», РБК Вологодская область, журнал «РАНДЕВУ», вологодский областной журнал «ГРАНИ». #бизнес35 #Вологодскаятпп #длябизнеса #Вологда #тппрф #систематпп#услугитпп #во35

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