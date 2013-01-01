21 страна подтвердила свое участие в Чемпионате мира по самбо среди школьников в городе Орле

О ходе подготовки к проведению Чемпионата мира по самбо среди школьников проинформировал и. о. начальника Управления физической культуры и спорта области Алексей Берестов на аппаратном совещании в областной администрации.

Врио Губернатора области напомнил, что Президент России Владимир Путин дал конкретное поручение по развитию и популяризации самбо. «Отрадно, что первое в истории Международной Федерации школьного спорта мероприятие по этому виду спорта доверили провести именно городу Орлу, причем в юбилейный год 80-летия создания борьбы самбо», - сказал глава региона.

По словам Андрея Клычкова, Чемпионат мира по самбо среди школьников – прекрасная пропаганда этого вида спорта среди подрастающего поколения. «Мы должны принять все необходимые меры, чтобы провести этот Чемпионат на высоком уровне», - подчеркнул врио Губернатора.

На сегодняшний день известно об участии в Чемпионате 21 страны: Германия, Южная Корея, Индия, Грузия, Россия, Литва, Молдова, Франция, Китай, Замбия, Казахстан, Латвия, Сербия, Греция, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Камерун, Пакистан, Израиль, Кипр. Предварительную заявку подали Япония, Украина и Монголия.

Право на проведение данного мероприятие получило общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России».

По информации Председателя ОРО ОГФСО «Юность России» Николая Королева, в июле в Орел будут доставлены три новых ковра для самбо, на которых пройдут соревнования. В дальнейшем эти ковры будут использовать в нашем регионе при реализации проектов «Самбо в школу» и «Студенческое самбо».

Андрей Клычков подписал распоряжение о создании рабочей группы по оказанию содействия в подготовке и проведении Чемпионата Мира. В рабочую группу вошли представители органов исполнительной власти области, Администрации города Орла и силовых структур.

Приезд почетных гостей, торжественное открытие Чемпионата и первые финалы состоятся 23 августа в ТМК «ГРИНН».

Соревнования будут проходить среди мальчиков и среди девочек в 10 весовых категориях. Обслуживать соревнования будут 12 российских и 15 иностранных судей.

Посетить соревнования смогут все желающие бесплатно.

Церемония закрытия Чемпионата – 24 августа.

Для участников Чемпионата подготовят насыщенную культурную программу.

На территории ТМК «ГРИНН» будет организована круглосуточная работа Оргштаба в составе представителей органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, УМВД по Орловской области, УФСБ по Орловской области, УФМС по Орловской области, медицинского персонала.