20 новорожденных получили свидетельства о рождении



Ежегодно 1 июня, в Международный День защиты детей, комитет ЗАГС Курской области и управление ЗАГС администрации Центрального округа г. Курска проводят выездную торжественную регистрацию рождения в областном перинатальном центре.

В праздничной обстановке молодые мамы получают первый государственный документ своего ребёнка – свидетельство о рождении, определяющее фамилию, имя, отчество нового жителя России. По сложившейся традиции, свидетельства вручает глава администрации округа в присутствии пап, бабушек и дедушек новорожденных, руководителя комитета ЗАГС Курской области, депутатов Курской областной Думы и Курского городского Собрания, а также людей, помогающих малышам появиться на свет – врачей и акушерок перинатального центра. Родители получают подарки – наборы по уходу за детьми первых месяцев жизни.

1 июня нынешнего года было торжественно зарегистрировано 20 новорожденных. Из них 11 мальчиков и 9 девочек. Семь малышей - первые дети в семье, 10 – вторые, один ребенок – третий и двое – четвёртые. Имена мальчиков: Артём, Владислав, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Лев, Михаил, Никита; девочек: Александра, Анастасия, Дарина, Есения, Людмила, Милана, Регина.