17 золотых медалей привезли вологодские предприятия со Всероссийской агропромышленной выставки

В столице состоялась XX Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2018». По итогам мероприятия предприятия из Вологды стали обладателями пяти золотых и одной серебряной медалей.

Вологодский мясокомбинат получил золото за бекон сырокопченый в нарезке, ветчину «Московскую», колбасу сырокопченую «Вестфалия» и сервелат «Ореховый». Также во время форума был отмечен Вологодский научный центр РАН за успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство. Всего представители региона завоевали 22 медали: 17 золотых, три серебряных и две бронзовых.

Как всегда, высокую оценку получила продукция предприятий молочного производства: Вологодского молочного комбината, ОАО «Северное молоко», УОМЗ им Н. В. Верещагина.