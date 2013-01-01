17 золотых медалей привезли вологодские предприятия со Всероссийской агропромышленной выставки
В столице состоялась XX Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2018». По итогам мероприятия предприятия из Вологды стали обладателями пяти золотых и одной серебряной медалей.
Вологодский мясокомбинат получил золото за бекон сырокопченый в нарезке, ветчину «Московскую», колбасу сырокопченую «Вестфалия» и сервелат «Ореховый». Также во время форума был отмечен Вологодский научный центр РАН за успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство. Всего представители региона завоевали 22 медали: 17 золотых, три серебряных и две бронзовых.
Как всегда, высокую оценку получила продукция предприятий молочного производства: Вологодского молочного комбината, ОАО «Северное молоко», УОМЗ им Н. В. Верещагина.
17 Окт 2018, Вологодская Торгово-промышленная палата / Вологодская область
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