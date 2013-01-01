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16 омских компаний посетят Павлодар с крупнейшей бизнес-миссией

Фев 27
Омская область Сибирский федеральный округ
16 омских компаний посетят Павлодар с крупнейшей бизнес-миссией
С 27 февраля по 1 марта состоится визит официальных и деловых кругов Омской области в Республику Казахстан, г. Павлодар.

Напомним, что между Омском и Павлодаром заключено Соглашение о межрегиональном сотрудничестве. В ходе бизнес-миссии запланированы презентации экономического и инвестиционного потенциала обоих регионов, рабочие встречи, контактно-кооперационная биржа, многочисленные переговоры и посещение профильных предприятий.

Организатором деловой миссии выступает Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе Агентства развития и инвестиций. При поддержке минэкономики Центр отправит на переговоры в Павлодар представителей шестнадцати омских компаний.

«Список участников бизнес-миссии уже сформирован. Омск в Павлодаре будут представлять производители сельхозоборудования, светотехнической и химической продукции, стройматериалов, пищевой и легкой промышленности. Омские бизнесмены заинтересованы в заключении прямых экспортных контрактов, контрактов с дистрибьюторами, а также контрактов на оказание услуг», - поделился генеральный директор Агентства развития и инвестиций Евгений Ковтун.

Для участников миссии специалистами Центра поддержки экспорта уже подобраны потенциальные партнеры, представители которых прибудут на деловые переговоры.

В рамках деловой миссии планируется подписание двух меморандумов о сотрудничестве: у завода розлива минеральной воды «Омский» на поставку безалкогольных напитков и компании «ЭЛЕКТРОТОЧПРИБОР» на поставку измерительных приборов в Республику Казахстан.

«Программа бизнес-миссии обещает быть очень насыщенной. Наша компания примет участие в контактно-кооперационной бирже с казахстанскими компаниями, проведет индивидуальные встречи с потенциальными партнерами и, конечно же, посетит профильные казахстанские предприятия, представляющие для нас наибольший интерес. Мы также запланировали подписание меморандума на поставку безалкогольных напитков. Планируем осуществлять поставки газированной воды «Сиропчик», «Омская1», которая является визитной карточкой Омска и Омской области, а также слабоминеральную воду «Аляска». Наша продукция представляет особый интерес для казахстанского бизнес-сообщества, так как отличается не только великолепными вкусовыми качествами, но и содержанием минеральных веществ, которые очень полезны для здоровья», - рассказал руководитель отдела продаж «Завод розлива минеральной воды «Омский» Игорь Тарасов.



 
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