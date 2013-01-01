11 регионам выделят 295 млн рублей на создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилым



В пилотный проект Минтруда России включены Республики Мордовия и Татарстан, Камчатский и Ставропольский края, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Рязанская и Тульская области.

В 2019 году они получат трансферты из федерального бюджета на систему сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Работа по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами проводится уже второй год. С 2019 года средства федерального бюджета направляются напрямую в бюджеты субъектов РФ в виде иных межбюджетных трансфертов. Реализация пилотного проекта предусмотрена до конца 2021 года, в этом году в нем участвуют 12 регионов, 11 из них софинансируются из федерального бюджета, а Москва ведет работу по созданию системы за свой счет.

В 2022 году в систему долговременного ухода предполагается включить все 85 регионов страны, на эти цели в 2020-2024 гг. в федеральном бюджете предусматривается по 2 млрд рублей ежегодно.