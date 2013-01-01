Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле
Юбилейный конкурс «Серебряный Меркурий» в области предпринимательства был запущен еще в январе 2019 года, и вот, 30 мая в Юго-западной башне Вологодского Кремля состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов.
Как и в прошлом году был объявлен внутренний конкурс среди предприятий и просто вологодских мастеров на лучший сувенир с Вологодчины. Различные поделки будут оценивать гости торжественной церемонии на оригинальность названия, внешний вид и трудность исполнения. Далее сувениры «переедут» в стеллажи и будут представлены для гостей и иностранных делегаций Вологодской ТПП.
Основная тематика этого года – юбилей конкурса будет освещен на протяжении всей торжественной церемонии. Также организаторы не могли пройти мимо девяностолетия со дня рождения Евгения Примакова. Евгений Максимович посещал Вологду на 15-летие Вологодской ТПП, еще тогда он высоко оценил деятельность палаты для бизнеса.
Партнеры конкурса подготовили много сюрпризов для гостей вечера. Различные креативные фотозоны, подарочные вип-сертификаты и эксклюзивные предложения для бизнеса. Сладкие угощения от «Вологодского хлебокомбината» и ароматный кофе от постоянного партнера конкурса – австрийской марки «Julius Meinl».
Официальные партнеры мероприятия: Банк «Открытие», автоцентр «Марка», официальный дилер Nissan в Вологде, страховой Дом «ВСК», СБЕРБАНК, ПАО «БАНК СГБ», «ФИНАМ», квиз «Мозгобойня Вологда».
Информационные партнеры:
«Бизнес и власть» - вологодский деловой журнал, радиостанцию «Серебряный Дождь Вологда» - 105,3 Fm, ТЦ «Мармелад», РБК Вологодская область, журнал «РАНДЕВУ», вологодский областной журнал «ГРАНИ».
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