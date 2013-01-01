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ИЗМИР

Виолетта Комиссарова: Необходимо создать долгосрочную программу поддержки экспорта

Янв 31
ТПП РФ
Виолетта Комиссарова: Необходимо создать долгосрочную программу поддержки экспорта
В преддверии встречи кандидата в Президенты РФ Владимира Путина с доверенными лицами глава Калужской ТПП Виолетта Комиссарова участвовала в работе сессии «Промышленность и предпринимательство»

«Дискуссия в рамках сессии «Промышленность и предпринимательство» была очень активной, в ней участвовали предприниматели из многих регионов страны. Обсуждение подтвердило, что бизнес волнуют вопросы промышленной политики как таковой, а также финансирования, госзакупок, гособоронзаказа, контрольно-надзорной деятельности и т.д. По вопросам, которые мы обсуждали, будут подготовлены соответствующие рекомендации и предложения, для того, чтобы законодательная власть могла учесть их при разработке новых нормативно-правовых актов, а исполнительная - учитывать в своей работе.Все участники сессии «Промышленность и предпринимательство» отметили необходимость постоянного соблюдения в стране баланса интересов бизнеса, общества и власти.

На встрече с доверенными лицами в московском Гостином дворе Владимир Путин особо отметил важность именно этого положения и подчеркнул необходимость консультаций с крупнейшими объединениями предпринимателей при разработке любых изменений в экономическом законодательстве.

Здесь очень важно помнить о «принципе бабочки», о котором я упомянула в своем выступлении на мероприятии. Поясню, что это за принцип, на примере: когда на уровне федерации принимается решение, которое на этом же уровне кажется логичным, правильным, и недорогим, то в отдаленных регионах, в далеких селах это может оказаться для бизнеса критическим для продолжения деятельности и даже попросту невыполнимым. Иначе говоря, решения нужно принимать очень обдуманно, с учетом всех абсолютно нюансов.

Я сказала также, что надо подвергать постоянному мониторингу реализацию нового законодательства по известному принципу менеджмента качества: делай, анализируй, улучшай. Так можно добиваться наиболее точного соответствия законодательства нуждам общества и бизнеса

Есть два блока вопросов, на которые, по мнению бизнеса, следует обратить особое внимание будущему главе государства.

Сегодня для бизнеса стратегическое направление – это экспорт. Отмечу, что тема экспорта была очень интересна президенту.

У нас есть предложение будущему главе государства, которого мы изберем 18 марта: надо создать одну большую программу, куда вошли бы меры поддержки РЭЦ, других институтов развития. Это и четкие правила, и защита интеллектуальной собственности и т.д. Тогда бизнес может выстраивать свою стратегию экспорта. Особенно это важно на восточном направлении, где бизнес наш нередко оказывается беззащитным.

Второй блок – это институты развития. У нас их много, и многие из них, по мнению бизнеса, не понятно, чем занимаются. Нужно провести серьезный аудит их деятельности.

Пресс-служба ТПП РФ

31 Янв 2018, ТПП РФ


 
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