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ИЗМИР

На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество

Янв 16
ТПП РФ
На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество
В Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошел традиционный праздник «Рождество на Ильинке», который уже 14-й год организует Храм пророка Божия Илии при поддержке ТПП РФ.

В празднике приняли участие вице-президенты ТПП РФ Дмитрий Курочкин и Владимир Дмитриев, руководители подразделений ТПП РФ, ветераны Воздушно-десантных войск.

Открыл и вел мероприятие настоятель Храма Святого пророка Божия Илии что в Китай-городе протоиерей Андрей (Речицкий). Он пожелал присутствующим благословения Божия в наступившем году и пребывания в мире и радости каждому из нас и мира вокруг. Отец Андрей поблагодарил руководство ТПП РФ и «Совет ветеранов ВДВ» за поддержку и помощь в восстановлении Храма, которому скоро исполнится 500 лет. Затем прозвучали рождественские песнопения.

На мероприятии выступили с приветствиями вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев, председатель «Союза десантников России», генерал-полковник Валерий Востротин, председатель «Совета ветеранов ВДВ», генерал-майор Владимир Данильченко, посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров, ветеран ВДВ, генерал-полковник Виталий Маргелов.

Максим Фатеев в своем поздравлении отметил, что прекрасная традиция проводить в Палате Рождество была заложена Евгением Максимовичем Примаковым, настоятелем храма пророка Божия Илии в Китай-городе отцом Андреем, поддержана Союзом десантников. ТПП РФ будет продолжать эту замечательную традицию, поскольку подобные праздники несут большой смысл, эмоциональный и патриотический, они нас всех сплачивают, что очень важно в это непростое время, подчеркнул он.

Максим Фатеев пожелал всем светлого года, крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях.

Собираться в стенах Торгово-промышленной палаты в светлый праздник для всех православных христиан – это прекрасная возможность, подчеркнул Валерий Востротин, выражая слова благодарности организаторам. Он пожелал всем мирного года, духовного единения и вручил протоиерею Андрею (Речицкому) памятный сувенир с выгравированными на нем названиями всех подразделений десантных войск.

«У нас одна Родина, мы все хотим веры и спокойствия, любить, трудиться и всегда побеждать», - подчеркнул в своем выступлении Владимир Данильченко. «Нас объединяет этот светлый праздник – Рождество Христово», - добавил он и вручил от имени всех ветеранов воздушно-десантных войск статуэтку Бронзового десантника вице-президенту ТПП РФ Максиму Фатееву и Знак почетного ветерана ВДВ настоятелю Храма Пророка Илии протоиерею Андрею (Речицкому).

Перед многочисленными гостями праздника выступил Вокально-инструментальный ансамбль Московской духовной академии (художественный руководитель дьякон Степан Ковальчук).

Пресс-служба ТПП РФ

16 Янв 2018, ТПП РФ


 
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