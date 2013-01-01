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ИЗМИР

Ефим Басин:Количество аварий с обрушениями конструкций растет.

Фев 1
ТПП РФ
Ефим Басин:Количество аварий с обрушениями конструкций растет.
Количество аварий с обрушениями конструкций растет.

Об этом заявил председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин на совместном заседании Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства и Комитета ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству прордукции, посвященном механизмам обеспечения безопасности и качества строительной продукции и услуг на законодательном уровне.

Согласно данным экспертов, в 76 процентах случаев обрушения происходят из-за совокупности нарушений, допущенных на различных этапах жизненного цикла строительного объекта: проектирования, строительства и эксплуатации.

«Ущерб, причиненный авариями на строящихся и эксплуатируемых объектах, трудно поддается подсчету. Все это огромные потери материальных, трудовых, финансовых ресурсов и самое страшное - потери человеческих жизней», - утверждает глава Комитета.

Безопасность зданий и сооружений зависит от многих факторов и, прежде всего, от состояния нормативно – правовой, нормативно-технической базы и научно-технического обеспечения.

Ефим Басин напомнил, что в последние годы Минстрой России инициирует ряд законопроектов, направленных на реформирование действующей отечественной нормативно-технической базы в строительстве.

В частности законопроект «О внесении изменений в «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и другие законодательные акты» направлялся в Правительство РФ.

Новые варианты не были поддержаны заинтересованными министерствами, которые требовали концептуальной переработки.

Почему?

Например, в этом законопроекте вводятся принципиально новые формы нормативных технических документов: обязательные строительные нормы документы добровольного применения - строительные правила. При этом ни структуры документов обязательного применения, ни четко определенных требований к их содержанию в законопроекте нет.

Другой пример.

Законопроектом предусматривается создание федерального реестра нормативных документов в строительстве. Казалось бы идея неплохая.

Но что же это за документы и кто будет решать, включать их в Реестр или не включать?

В то же время стандарты организаций, утвержденные нацобъединениями, и предусмотренные Градостроительным кодексом к обязательному применению членами СРО даже не упоминаются в числе возможных для включения в Реестр.

Но мы хорошо знаем, что в мировой практики СТО признаны лучшим

инструментом продвижения инновационных строительных материалов, изделий и технологий. Получается, что Реестр превращается в очередной административный барьер.

Второе предложение состояло в том, что, в случае наличия нескольких СТУ на объекты - аналоги (например, связанных с пожарной безопасностью), следует на их основе разработать стандарт.

Однако законопроект вообще отменяет СТУ. Считаю, что это создаст огромные проблемы для реализации сложных и уникальных инвестиционных проектов, сказал глава Комитета.

Законопроект вступает в противоречие со многими уже вступившими в действие федеральными законами, техническими регламентами БАЗС, Соглашением ВТО по техническим барьерам.

Не случайно результаты общественного и экспертного обсуждения законопроекта, проведенного в 2015-2017 годах, а также заключения отраслевых министерств отрицательные.

Необходимо обратить внимание на вопрос обеспечения безопасности строительных материалов и изделий на законодательном уровне. В отсутствие обязательных требований к строительным материалам и изделиям, рынок завален контрафактной и фальсифицированной продукцией.

По отдельным группам продукции (например, сухие смеси), их доля превышает 40%).

Минстрой пытается принять евразийский регламент «О безопасности зданий, сооружений, строительных материалов и конструкций». Однако для принятия регламента необходимо внести изменения в Договор о создании БАЗС. Это займет еще не менее 3-4 лет, полагает Ефим Басин.

В других странах-членах БАЗС национальные ТР для

строительных материалов приняты давно.

В результате интересам российского строительного комплекса уже нанесен

существенный ущерб. Думаю, что в этих условиях было бы целесообразно выйти с инициативой разработки российского технического регламента «О безопасности строительных материалов и изделий».

Такое предложение было предусмотрено «Стратегией развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года», утвержденной Правительством РФ, подытожил Ефим Басин.

Пресс-служба ТПП РФ

1 Фев 2018, ТПП РФ


 
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