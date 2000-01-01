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ИЗМИР

Биткоин не ждет. Нужны быстрые, но взвешенные решения

Дек 26
ТПП РФ
Биткоин не ждет. Нужны быстрые, но взвешенные решения
На наших глазах криптовалюта, условная расчетная единица, созданная по определенному компьютерному алгоритму, превратилась в актив, который рынок оценивает сотнями миллиардов долларов. Биткоин, всего несколько лет назад воспринимавшийся как развлечение компьютерных энтузиастов, стал инструментом, выполняющим все функции денег.

Исследование природы этого феномена не входит в задачу автора статьи. Однако мы не можем спорить с фактами – существует технология, которая позволяет создавать некие условные единицы, которые воспринимаются их держателями как ликвидные активы. Что может произойти, если по какой-то причине мы проигнорируем стремительное развитие этой технологии, или попытаемся подойти к ней с привычными мерками доцифровой эпохи?

Упущенные шансы

Мне представляется уместной следующая историческая аналогия. На рубеже 1970-х годов в СССР начало активно развиваться частное предпринимательство, вынужденно носившее подпольный характер. Множество людей, активность и предприимчивость которых помогали компенсировать недочеты планового хозяйства, вели свою деятельность вне правового поля, одновременно подвергаясь давлению как со стороны государства, так и со стороны представителей криминалитета. Последние, в свою очередь, успешно воспользовались внезаконным статусом частного предпринимательства в своих интересах.

Как мы понимаем сейчас, попытка игнорировать из идеологических соображений появление и развитие класса предпринимателей имела самые негативные последствия. Была упущена возможность плавного формирования рынка малого бизнеса, развития самозанятости, внедрения постепенных изменений в законодательство, механизмов легального накопления капиталов и цивилизованного налогообложения.

В середине 1980-х власти признали существование класса предпринимателей, Законы СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» и «О кооперации в СССР» позволили ввести их деятельность в правовое поле, однако время для цивилизованного перехода к рынку было упущено, многие важнейшие решения приходилось принимать поспешно, и этой поспешность нашла свое выражение в хаотических событиях 1990х годов.

Качественное развитие

В настоящее время в подобном положении могут оказаться энтузиасты крипторынка. Напомню, что «майнинг криптовалюты» в его существующем виде – это ни в коем случае не самодеятельность одиночек с домашними компьютерами. Это самые что ни на есть высокие технологии, в развитии которых мы так нуждаемся. Это дорогостоящее вычислительное оборудование, огромные затраты электроэнергии, это дата-центры и многие тысячи высокооплачиваемых рабочих мест для квалифицированных специалистов, это возможность решения сложных вопросов в сфере создания производственных и логистических цепочек.

Чем быстрее развивается технология блокчейн, чем дороже стоят на рынке криптовалюты, тем выше наша ответственность за правильные решения в сфере регулирования этой новой отрасли. Быть может, перед нами сейчас открывается возможность стремительного расширения рынка для российских технологий, создания цифровых продуктов, которые будут востребованы всем миром и в конечном итоге послужат качественному развитию нашей экономики

Шесть шагов к успеху

Каковы могут первые шаги в направлении создания благоприятной среды для развития индустрии криптовалют в России?

Во-первых, мы считаем, что необходимо утвердить базовые термины, на основе которых будет выстраиваться законодательная инициатива и формироваться правовое поле. Термины и их трактовки должны укладываться в понимание не только российского законодательства, но и учитывать международный опыт, т.к. рынок криптовалют является трансграничным, и созданные благоприятные условия его функционирования привлекут к нам иностранных партнеров.

Во-вторых, мы поддерживаем идею коллег Российской ассоциации криптовалют и блокчейна о том, что первостепенным законопроектом в данной сфере должен быть федеральный закон «О краудинвестинге», который развивается здесь и сейчас и уже привлекает средства инвесторов и населения. Мы готовы обеспечить его широкое обсуждение во всех регионах РФ через систему ТПП РФ.

В-третьих, необходимо полноценное законодательное введение криптовалют, а если смотреть шире – виртуальных денег в гражданский оборот. Ведь дискуссия о том, что «биткойн - не деньги» не прекращается, а следовательно, нет возможности ведения законных операций и разрешения споров, связанных со сделками в этой сфере. В этой связи представляется необходимым внести в Гражданский кодекс понятие «виртуальные деньги», или «виртуальные имущественные права», что заложит основу развития законодательства в сфере оборота и регулирования криптовалюты.

В-четвертых, все понимают, что деятельность по производству криптовалют, её продаже и иных операций с криптовалютой, должна облагаться налогом. И страна, которая первая создаст объективно благоприятные условия для такой деятельности, привлечет бизнес из разных стран. Для этого необходимо закрепить в Гражданском кодексе соответствующие понятия и начать разработку модели налогообложения. Скорее всего, это должна быть патентная форма налогообложения, а величина налоговой ставки должна быть рассчитана с учетом мнения участников рынка. Наша задача здесь заключается в первую очередь в привлечении максимального числа предпринимателей в нашу юрисдикцию. Мы считаем, что уровень развития электронных сервисов ФНС России позволит нам решить такую задачу.

В-пятых, рынок криптовалютных инвесторов должен быть профессиональным и регулируемым, а наиболее благоприятный режим регулирования – саморегулирование. И над этим вопросам необходимо работать уже сейчас.

В-шестых, нормативное регулирование необходимо для исключения злоупотреблений, мошенничества, а также для исключения финансирования опасной для общества и государства деятельности.

Навстречу деловому сообществу

ТПП РФ, как крупнейшее объединение предпринимателей, уже начала активную работу в данном направлении. Сегодня нами создается Экспертная группа по криптовалютам, альтернативным механизмам инвестирования и технологиям, которую согласился возглавить Герман Клименко, советник Президента России.

Мы не сомневаемся, что совместная работа профессионального сообщества при наличии системы ТПП РФ, включающей в себя более 180 палату и объединяющей более 52 тыс. предпринимателей, принесет оперативный и эффективный результат, отражающий интересы и бизнеса, и государства.

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев

26 Дек 2017, ТПП РФ


 
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