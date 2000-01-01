Биткоин не ждет. Нужны быстрые, но взвешенные решения

На наших глазах криптовалюта, условная расчетная единица, созданная по определенному компьютерному алгоритму, превратилась в актив, который рынок оценивает сотнями миллиардов долларов. Биткоин, всего несколько лет назад воспринимавшийся как развлечение компьютерных энтузиастов, стал инструментом, выполняющим все функции денег.

Исследование природы этого феномена не входит в задачу автора статьи. Однако мы не можем спорить с фактами – существует технология, которая позволяет создавать некие условные единицы, которые воспринимаются их держателями как ликвидные активы. Что может произойти, если по какой-то причине мы проигнорируем стремительное развитие этой технологии, или попытаемся подойти к ней с привычными мерками доцифровой эпохи?

Упущенные шансы

Мне представляется уместной следующая историческая аналогия. На рубеже 1970-х годов в СССР начало активно развиваться частное предпринимательство, вынужденно носившее подпольный характер. Множество людей, активность и предприимчивость которых помогали компенсировать недочеты планового хозяйства, вели свою деятельность вне правового поля, одновременно подвергаясь давлению как со стороны государства, так и со стороны представителей криминалитета. Последние, в свою очередь, успешно воспользовались внезаконным статусом частного предпринимательства в своих интересах.

Как мы понимаем сейчас, попытка игнорировать из идеологических соображений появление и развитие класса предпринимателей имела самые негативные последствия. Была упущена возможность плавного формирования рынка малого бизнеса, развития самозанятости, внедрения постепенных изменений в законодательство, механизмов легального накопления капиталов и цивилизованного налогообложения.

В середине 1980-х власти признали существование класса предпринимателей, Законы СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» и «О кооперации в СССР» позволили ввести их деятельность в правовое поле, однако время для цивилизованного перехода к рынку было упущено, многие важнейшие решения приходилось принимать поспешно, и этой поспешность нашла свое выражение в хаотических событиях 1990х годов.

Качественное развитие

В настоящее время в подобном положении могут оказаться энтузиасты крипторынка. Напомню, что «майнинг криптовалюты» в его существующем виде – это ни в коем случае не самодеятельность одиночек с домашними компьютерами. Это самые что ни на есть высокие технологии, в развитии которых мы так нуждаемся. Это дорогостоящее вычислительное оборудование, огромные затраты электроэнергии, это дата-центры и многие тысячи высокооплачиваемых рабочих мест для квалифицированных специалистов, это возможность решения сложных вопросов в сфере создания производственных и логистических цепочек.

Чем быстрее развивается технология блокчейн, чем дороже стоят на рынке криптовалюты, тем выше наша ответственность за правильные решения в сфере регулирования этой новой отрасли. Быть может, перед нами сейчас открывается возможность стремительного расширения рынка для российских технологий, создания цифровых продуктов, которые будут востребованы всем миром и в конечном итоге послужат качественному развитию нашей экономики

Шесть шагов к успеху

Каковы могут первые шаги в направлении создания благоприятной среды для развития индустрии криптовалют в России?

Во-первых, мы считаем, что необходимо утвердить базовые термины, на основе которых будет выстраиваться законодательная инициатива и формироваться правовое поле. Термины и их трактовки должны укладываться в понимание не только российского законодательства, но и учитывать международный опыт, т.к. рынок криптовалют является трансграничным, и созданные благоприятные условия его функционирования привлекут к нам иностранных партнеров.

Во-вторых, мы поддерживаем идею коллег Российской ассоциации криптовалют и блокчейна о том, что первостепенным законопроектом в данной сфере должен быть федеральный закон «О краудинвестинге», который развивается здесь и сейчас и уже привлекает средства инвесторов и населения. Мы готовы обеспечить его широкое обсуждение во всех регионах РФ через систему ТПП РФ.

В-третьих, необходимо полноценное законодательное введение криптовалют, а если смотреть шире – виртуальных денег в гражданский оборот. Ведь дискуссия о том, что «биткойн - не деньги» не прекращается, а следовательно, нет возможности ведения законных операций и разрешения споров, связанных со сделками в этой сфере. В этой связи представляется необходимым внести в Гражданский кодекс понятие «виртуальные деньги», или «виртуальные имущественные права», что заложит основу развития законодательства в сфере оборота и регулирования криптовалюты.

В-четвертых, все понимают, что деятельность по производству криптовалют, её продаже и иных операций с криптовалютой, должна облагаться налогом. И страна, которая первая создаст объективно благоприятные условия для такой деятельности, привлечет бизнес из разных стран. Для этого необходимо закрепить в Гражданском кодексе соответствующие понятия и начать разработку модели налогообложения. Скорее всего, это должна быть патентная форма налогообложения, а величина налоговой ставки должна быть рассчитана с учетом мнения участников рынка. Наша задача здесь заключается в первую очередь в привлечении максимального числа предпринимателей в нашу юрисдикцию. Мы считаем, что уровень развития электронных сервисов ФНС России позволит нам решить такую задачу.

В-пятых, рынок криптовалютных инвесторов должен быть профессиональным и регулируемым, а наиболее благоприятный режим регулирования – саморегулирование. И над этим вопросам необходимо работать уже сейчас.

В-шестых, нормативное регулирование необходимо для исключения злоупотреблений, мошенничества, а также для исключения финансирования опасной для общества и государства деятельности.

Навстречу деловому сообществу

ТПП РФ, как крупнейшее объединение предпринимателей, уже начала активную работу в данном направлении. Сегодня нами создается Экспертная группа по криптовалютам, альтернативным механизмам инвестирования и технологиям, которую согласился возглавить Герман Клименко, советник Президента России.

Мы не сомневаемся, что совместная работа профессионального сообщества при наличии системы ТПП РФ, включающей в себя более 180 палату и объединяющей более 52 тыс. предпринимателей, принесет оперативный и эффективный результат, отражающий интересы и бизнеса, и государства.

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев