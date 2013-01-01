Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг

Серьезным и ответственным шагом для формирования индустрии криптовалют в России может стать созданная при ТПП РФ экспертная группа по криптовалютам, считает вице-президент Палаты Максим Фатеев.

Совместные усилия профессионального сообщества обязательно дадут хороший и оперативный эффект, говорит он, кратко перечисляя важнейшие, по его мнению, направления работы, необходимые для создания в стране нового рынка.

Прежде всего, необходимо определить базовые термины, на основе которых будет выстраиваться правовое поле. «Законодательное введение криптовалют в оборот, подчеркивает Максим Фатеев, невозможно без введения в Гражданский кодекс понятия «виртуальные деньги» - это заложит основу развития законодательства в сфере оборота и регулирования криптовалюты».

«Надо также разработать и обсудить в деловом сообществе законопроект «О краудинвестинге», добавляет он, - это необходимо для цивилизованного привлечения средств инвесторов и населения на новый рынок».

Деятельность по производству криптовалют и операций с ними должна, безусловно, облагаться налогом, поэтому надо начать разработку модели налогообложения. «Страна, которая первая создаст объективно благоприятные условия, привлечет в свою юрисдикцию бизнес из разных стран», - убежден Максим Фатеев, причем, подчеркивает он, «налоговую ставку обязательно нужно рассчитать с учетом мнения участников рынка».

Рынок криптовалютных инвесторов должен быть профессиональным и саморегулируемым, отмечает Максим Фатеев. А нормативное регулирование следует сделать таким, чтобы максимально исключить возможности злоупотреблений, мошенничества, финансирования терроризма.

Крипотовалюты во многом все еще остаются в сфере дискуссий и споров, напоминает Максим Фатеев, но это ненадолго, поэтому надо включаться в борьбу за первенство в этой сфере. «Быть может, перед нами именно сейчас открывается возможность стремительного расширения рынка для российских технологий, создания цифровых продуктов, которые будут востребованы в мире и послужат качественному развитию нашей экономики»,- заключил Максим Фатеев и добавил: «Время уже не ждет».

Пресс-служба ТПП РФ.