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Все для победы Коронавирус

Попова уточнила срок сохранения COVID-19 на поверхностях

12.05.2020 21:42
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Попова уточнила срок сохранения COVID-19 на поверхностях

Коронавирус довольно устойчив в окружающей среде и может сохраняться на поверхностях до трех суток.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет gazeta.ru.

Глава ведомства также уточнила, что данная информация уже доказана.

  • Поскольку новый тип коронавируса может сохраняться на поверхностях до 72 часов. В новых методичках по борьбе с коронавирусной инфекцией было заложено новое требование - по усиленным мерам дезинфекции, заметила Попова.

В декабре прошлого года власти китайского города Ухань сообщили о вспышке вирусной пневмонии. Эпидемиологи установили, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса (SARS-CoV-2). В марте 2020 года ВОЗ официально признала вспышку болезни, вызванной коронавирусом, пандемией.

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