Попова уточнила срок сохранения COVID-19 на поверхностях

12.05.2020 21:42 Комментарии

Коронавирус довольно устойчив в окружающей среде и может сохраняться на поверхностях до трех суток.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет gazeta.ru. Глава ведомства также уточнила, что данная информация уже доказана. Поскольку новый тип коронавируса может сохраняться на поверхностях до 72 часов. В новых методичках по борьбе с коронавирусной инфекцией было заложено новое требование - по усиленным мерам дезинфекции, заметила Попова. В декабре прошлого года власти китайского города Ухань сообщили о вспышке вирусной пневмонии. Эпидемиологи установили, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса (SARS-CoV-2). В марте 2020 года ВОЗ официально признала вспышку болезни, вызванной коронавирусом, пандемией.