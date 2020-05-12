Попова уточнила срок сохранения COVID-19 на поверхностях
12.05.2020 21:42
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Коронавирус довольно устойчив в окружающей среде и может сохраняться на поверхностях до трех суток.
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет gazeta.ru.
Глава ведомства также уточнила, что данная информация уже доказана.
- Поскольку новый тип коронавируса может сохраняться на поверхностях до 72 часов. В новых методичках по борьбе с коронавирусной инфекцией было заложено новое требование - по усиленным мерам дезинфекции, заметила Попова.
В декабре прошлого года власти китайского города Ухань сообщили о вспышке вирусной пневмонии. Эпидемиологи установили, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса (SARS-CoV-2). В марте 2020 года ВОЗ официально признала вспышку болезни, вызванной коронавирусом, пандемией.
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