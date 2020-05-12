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Повышение температуры может привести к серьезным потерям урожая

12.05.2020 17:36
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Повышение температуры может привести к серьезным потерям урожая

Новые исследования в области изменения климата природы свидетельствуют о том, что повышение температуры может привести к увеличению потерь урожая, поскольку более теплые почвы способствуют росту патогенных видов почвенных грибов.

Исследователи, возглавляемые Глобальным центром наземных инноваций в Университете Западного Сиднея, проанализировали более 235 мест с экосистемами, от лесов и пахотных земель до пустынь. Они обнаружили, что по мере постепенного повышения температуры воздуха и почвы типы грибов, которые могут повредить виды пищевых растений, также должны возрасти в течение следующих трех десятилетий.

«Почвенные патогенные микроорганизмы уже ежегодно приводят к потере урожая сотнями миллиардов долларов », - сказал профессор Браджеш Сингх, ведущий автор исследовательской программы. «Наше исследование предполагает, что распространенные патогенные растения, такие как виды Fusarium и Alternaria, станут более распространенными в рамках прогнозируемых сценариев глобального потепления, которые добавят к проблемам поддержания мирового производства продовольствия наряду с другими кризисами, вызванными изменением климата, и растущей человеческой популяцией».

Исследование предоставляет важные доказательства не только распространенности патогенных для растений грибов, но и позволяет использовать современные методы секвенирования ДНК для определения реакции растительных патогенов на повышение температуры в глобальном масштабе.

Это позволило разработать картирование регионов, которые связывают изменение климата в проекте с культурой и типом экосистемы, чтобы точно определить, где наибольшие последствия для продовольственной безопасности могут произойти в первую очередь, пишет phys.org.

«Объединение нескольких слоев данных предлагает очень мощные средства для определения приоритетных областей», - сказал профессор Сингх. «Поскольку большинство почвенных патогенных грибов растений трудно контролировать с помощью химикатов, теперь мы можем более точно сосредоточить наши усилия по адаптации и устойчивости, ориентируясь на наиболее уязвимые регионы. Мы можем отстаивать стратегии, которые способствуют укреплению здоровья растений, формированию здоровых почв и использовать нехимические методы, чтобы выиграть битву между культурами и патогенными грибами».

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