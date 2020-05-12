Президент РФ провел встречу с руководителем "Роснефти"

Игорь Сечин заявил, что из-за резкого падения цен на нефть и газ компания "Роснефть" вынуждена скорректировать инвестпрограмму.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 12 мая провел рабочую встречу с главным исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в нефтегазовой отрасли на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на официальный сайт Кремля.

По словам Сечина, в сложившихся эпидемиологических условиях нефтекомпания нуждается в государственной поддержке. В частности, он предложил Владимиру Путину отложить налоги для геологоразведки, обеспечить нефтяникам и подрядчикам доступные кредиты. Кроме того руководитель "Роснефти" добавил, что в связи с резким падением цен на нефть и газ компания вынуждена скорректировать инвестпрограмму. Таким образом, в 2020 году размер инвестиционных вложений, возможно, будет сокращен на 200 млн рублей.

В свою очередь глава государства пообещал детально рассмотреть эти предложения.