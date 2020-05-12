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Госдума рассмотрит проект закона о наказании чиновников

12.05.2020 12:35
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Госдума рассмотрит проект закона о наказании чиновников

Чиновников предлагают штрафовать за оскорбления граждан.

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о наказаниях чиновников за оскорбление граждан. Документ внесен на рассмотрение депутатов руководителем комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Так, за оскорбительное поведение чиновник может быть подвергнут штрафу в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалифицирован на срок до одного года. При повторном нарушении сумма штрафа составит от 100 до 150 тыс. рублей, а дисквалификация может продлится до двух лет, пишет ТАСС.

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