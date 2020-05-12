Банки могут отказаться выдавать кредиты без залога

Существующие модели проверки будущих заемщиков не дают полной картины о платежеспособности клиента.

На время эпидемии коронавируса в России Кредит Европа банк прекратил выдачу кредитов наличными без залога. Такая информация появилась на портале Banki.ru. В пресс-службе кредитной организации подтвердили, что в настоящее время прекращена выдача кредитов без залога, но представитель банка уточнил, что доля таких кредитов занимает лишь малую часть в кредитном портфеле организации.

Эксперты, проанализировав ситуацию, считают данный факт скорее исключением из правил. Тем не менее, в ближайшей перспективе, многие банки могут начать отказывать в кредитах без обеспечения в связи с коронавирусом, так как проверять потенциальных заемщиков слишком накладно, а имеющиеся модели проверки не дают полной картины о платежеспособности заемщика, пишет Коммерсант.