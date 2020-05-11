В московском метрополитене начали продавать маски и перчатки

Власти столицы ввели запрет на пользование общественным транспортом без масок и перчаток.

Согласно информации, поступившей из пресс-службу московского Департамента транспорта, в столичном метрополитене можно приобрести маски и перчатки. Средства индивидуальной защиты продаются на кассах на всех станциях метрополитена. На сегодняшних день открыто 966 точек продаж, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что с 12 мая воспользоваться общественным транспортом столицы можно будет только при наличии перчаток и маски. За отсутствие хотя бы одного из средств защиты придется заплатить штраф.