Минфин утроит ежедневные продажи валюты из ФНБ
08.05.2020 17:51
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За период с 13 мая по 4 июня Минфин направит на продажу валюты 193,1 млрд рублей.
Согласно данным опубликованным на официальном сайте Минфина, принято решение утроить ежедневные объемы продаж валюты из Фонда национального благосостояния. Так, за период с 13 мая по 4 июня Минфин планирует ежедневно продавать валюту на сумму порядка 11,4 млрд рублей. При этом общий объем продажи валюты за период составит 193,1 млрд рублей, пишет ТАСС.
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