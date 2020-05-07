В Москве вводится режим ношения масок

Начиная с 12 мая в общественном транспорте столицы необходимо будет ностить маску и перчатки.

Власти Москвы приняли решение об ужесточении мер, принимаемых для предотвращения распространения коронавируса. Так, начиная с 12 мая, москвичи и гости столицы смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии масок и перчаток. Причем штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты в общественном транспорте составит 4 тыс. рублей. О таком решении сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24», пишет RT.