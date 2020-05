В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание продемонстрировало применение 100-мегатонной бомбы на примере Москвы.

В американском издании We are the Mighty опубликована статья о работе физика Эдварда Теллера, который занимался разработками термоядерного оружия. Авторы статьи продемонстрировали на примере Москвы, что будет если применить 100-мегатонную бомбу, воспользовавшись компьютерным симулятором. Так, при ударе по Москве будет уничтожен не только город, но и его окрестности, а радиоактивные осадки распространятся на расстояние порядка 1500 км от эпицентра взрыва, пишет РБК.