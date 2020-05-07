Перевозчики смогут не возвращать деньги за билеты

Вместо денег за билеты покупатели будут получать ваучеры, которыми смогут воспользоваться для приобретения билетов в будущем.

Компании, которые занимаются перевозкой пассажиров, смогут не возвращать деньги за билеты во время эпидемии COVID-19. По информации, полученной Коммерсантом от собственных источников, знакомых с ситуацией, правительство готово согласовать соответствующий проект закона. По новому документу, вместо денег за билеты пассажиры получат ваучеры на сумму покупки, которую смогут потратить на оплату будущей поездки. Речь идет о воздушных, железнодорожных, морских и речных поездках.